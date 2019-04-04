Почему правительство не будет повышать цену на газ этой зимой: объяснение аналитика

Вчера Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения, чему способствует текущая ситуация на мировых рынках. При таких условиях у Украины есть все шансы не повышать стоимость газа до конца года.

Об этом в комментарии 24 каналу сказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Что происходит с газом в Украине?"Нафтогаз" по поручению Кабмина уменьшил цену на газ для бытовых потребителей Украины. Цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля.

Учитывая нисходящую тенденцию по ценам, мы можем прогнозировать, что до нового года нас не ждет очередное повышение цен на газ. Они останутся на текущем уровне и будут составлять 8,5 гривны, а не 12 гривен за кубический метр, как планировалось ранее,

– уверен специалист.

Он подтвердил: на европейских рынках цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года. На самом хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,50 евро за мегаватт в час.

"Однозначно, для нового президента это будет крайне замечательной новостью, которую можно будет внести в копилку своих достижений. Но снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и введением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился. В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу", – пояснил Пархоменко.

По информации специалиста ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже по 15,11 евро за мегаватт. При пересчете на 1 кубометр его стоимость составит 0,1594 евро или примерно 4,85 гривны за куб. Но в Украине он так стоить не будет, надо добавить к этому стоимость логистики.

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