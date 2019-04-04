14:05
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Почему правительство не будет повышать цену на газ этой зимой: объяснение аналитика

      134 Читати новину українською
      Газ может не дорожать
      Газ может не дорожать / ukranews.com

      Вчера Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения, чему способствует текущая ситуация на мировых рынках. При таких условиях у Украины есть все шансы не повышать стоимость газа до конца года.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

      Что происходит с газом в Украине?"Нафтогаз" по поручению Кабмина уменьшил цену на газ для бытовых потребителей Украины. Цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля.

      Учитывая нисходящую тенденцию по ценам, мы можем прогнозировать, что до нового года нас не ждет очередное повышение цен на газ. Они останутся на текущем уровне и будут составлять 8,5 гривны, а не 12 гривен за кубический метр, как планировалось ранее,
      – уверен специалист.

      Он подтвердил: на европейских рынках цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года. На самом хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,50 евро за мегаватт в час.

      "Однозначно, для нового президента это будет крайне замечательной новостью, которую можно будет внести в копилку своих достижений. Но снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и введением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился. В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу", – пояснил Пархоменко.

      По информации специалиста ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже по 15,11 евро за мегаватт. При пересчете на 1 кубометр его стоимость составит 0,1594 евро или примерно 4,85 гривны за куб. Но в Украине он так стоить не будет, надо добавить к этому стоимость логистики.

      Читайте также: Сейчас самое время запастись газом, – специалист о ситуации на рынке и ценах газа

      blog_ava
      Почему Смешко набрал так много голосов на выборах: ответ Рыбачука
      сегодня
      905
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Энергетика Тарифы на газ Рынок газа Газ Бизнес
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point
      сегодня , 13:41 Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point
      Світові Медіа 654
      Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      сегодня , 12:06 Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      Блог Соцмережі 3022
      Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      сегодня , 08:40 Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      Михайло Поживанов 1257
      Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      3 апреля , 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик 1214
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      3 апреля , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 10664
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Курс валют на 23 мая: доллар незначительно подешевел, евро подорожал
       23 мая 2018 , 08:31
      Лунин прибыл в расположение нового клуба – трансфер почти завершен
       27 августа 2018 , 21:33
      Мост Метро перекроют на 22 месяца
       9 января , 08:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук