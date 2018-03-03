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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему прием пищи без гаджетов сделает вас счастливее

259 Читати новину українською
Телефоны и еда
Телефоны и еда / www.pexels.com

Канадаськи ученые провели исследования и обнаружили, что использование гаджетов во время приема пищи делает людей действительно несчастными.

Об этом сообщают в Time.

Исследователи из Университета Британской Колумбии, что в Канаде, провели эксперимент с участием 300 человек, разделив их на группы. Так было установлено, что люди, которые видели перед собой гаджеты на столе или видели постоянное отвлечение на устройстве — раздражались и от этого они чувствовали себя менее счастливыми.

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Люди начинают пользоваться своими телефонами, когда видят, что те, кто их окружает, начинают пользоваться своими. Это — эффект домино. Убрав телефон, вы создадите положительный эффект домино,
— пояснила профессор психологии и главный автор исследования Элизабет Данн.

Другой исследователь Дьер Райан добавил, что нужно вырабатывать привычку убирать телефон во время встреч, или же ставить его на беззвучный режим, чтобы не причинять дискомфорт и себе, и близким.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Психология Здоровье исследования мобильные устройства
Источник: 24 Канал
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