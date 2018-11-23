Почему приход новых политиков после выборов маловероятен: топ-3 причины от политолога
Приход большого количества новых политических лиц после парламентских выборов маловероятен, ведь не был проведен ряд реформ.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог, эксперт в сфере государственного управления Виктор Таран.
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По его словам, приход новых политиков невозможен, и на это есть три причины.
"Первая – не состоялась деолигархизация. Сейчас большинство центральных каналов и дальше контролируют олигархи. В условиях того, что не ограничена политическая реклама, избирателей можно будет зазомбировать перед выборами", – отметил Таран.
Второй важный аспект, по мнению эксперта, – это то, что не был принят закон об открытых списках.
Там были два очень важные компоненты, о которых редко говорят в эфирах. Первый – повышение ответственности за подкуп избирателей. Второй компонент позволял повысить демократизацию о выдвижении кандидатов. Это нужно было принимать в комплексе. Однако этого не произошло,
– подчеркнул политолог.
Также он добавил, что третьей причиной является отсутствие политических альтернатив.
"Если же говорить о политических альтернативах, то их создано не было. Время было и в общественных деятелей, и у активистов, и у молодых лиц подумать, объединиться, работать. К сожалению, вместо того, чтобы пойти к объединению, были найдены моменты, которые разъединяли", – отметил Таран.
Видео полного интервью с экспертом Виктором Тараном, а также с народным депутатом от "Объединения "Самопомич" Егором Соболевым
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