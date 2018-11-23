Почему приход новых политиков после выборов маловероятен: топ-3 причины от политолога

Приход большого количества новых политических лиц после парламентских выборов маловероятен, ведь не был проведен ряд реформ.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог, эксперт в сфере государственного управления Виктор Таран.

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По его словам, приход новых политиков невозможен, и на это есть три причины.

"Первая – не состоялась деолигархизация. Сейчас большинство центральных каналов и дальше контролируют олигархи. В условиях того, что не ограничена политическая реклама, избирателей можно будет зазомбировать перед выборами", – отметил Таран.

Второй важный аспект, по мнению эксперта, – это то, что не был принят закон об открытых списках.

Там были два очень важные компоненты, о которых редко говорят в эфирах. Первый – повышение ответственности за подкуп избирателей. Второй компонент позволял повысить демократизацию о выдвижении кандидатов. Это нужно было принимать в комплексе. Однако этого не произошло,

– подчеркнул политолог.

Также он добавил, что третьей причиной является отсутствие политических альтернатив.

"Если же говорить о политических альтернативах, то их создано не было. Время было и в общественных деятелей, и у активистов, и у молодых лиц подумать, объединиться, работать. К сожалению, вместо того, чтобы пойти к объединению, были найдены моменты, которые разъединяли", – отметил Таран.

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