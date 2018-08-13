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Почему принц Гарри не женился на бывшей девушке: неожиданные детали

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Принц Гарри и Челси Дэви
Принц Гарри и Челси Дэви / foxnews.com

Принц Гарри завершил свою холостяцкую жизнь и женился на Меган Маркл. Однако до отношений с герцогиней Сассекской он встречался с британкой Челси Дэви и даже намеревался признаться ей. Однако одно событие кардинально изменило планы принца Гарри.

В СМИ активно следили за личной жизнью представителей королевской семьи. Особое внимание привлекал принц Гарри, который в свое время любил шумные вечеринки и отдых с алкоголем. Однако не это больше всего интересовало общественность, а то, кто станет его избранницей.

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До появления Меган Маркл в королевской семье больше шансов стать герцогиней имела очаровательная блондинка Челси Дэви. Именно она сопровождала принца Гарри на церемонии венчания его брата Уильяма с Кейт Миддлтон. Романтическое событие должно было сблизить пару, однако именно свадьба герцогов Кембриджских стало причиной разрыва отношений Челси Дэви с принцем.

 

Об этом написала автор биографии принца Гарри – журналист Анжела Левин, передает Elle.

Смотря на свадебную церемонию, Челси поняла, что они с Гарри были правы, когда говорили, что им лучше расстаться. Они пришли из очень разных миров, поэтому ничего бы не получилось. К тому же Челси очень сильно дорожила конфиденциальностью  и личным пространством,
– рассказал инсайдер Анжеле Левин.

Ранее Челси Деви признавалась, что внимание СМИ к ней было невыносимым. Пока девушка встречалась с принцем Гарри, журналисты не давали ей покоя. Поэтому Челси решила, что не сможет соединить судьбу с королевским бойфрендом.

"Мне было очень тяжело и плохо. Не смогла справиться со всем этим. Я была совсем юной и пыталась жить нормальной жизнью", – рассказала Челси Дэви в Times.

Напомним, что 19 мая принц Гарри женился на Меган Маркл. Экс-актриса привыкла к софитам и вниманию папарацци, поэтому с легкостью стала герцогиней Сассекской. На роскошную церемонию пришла Челси Дэви.

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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