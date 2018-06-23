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Почему принимать прохладный душ полезно

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Чем полезен прохладный душ?
Чем полезен прохладный душ? / DivoMix

Каким приятным утром в жару может быть душ, однако не все готовы принимать его прохладным. По убеждению медиков, если мы сделаем температуру воды немного прохладнее, чем обычно, это будет очень полезно для здоровья, так как это одна из форм закаливания.

Ресурс "Страна здоровья" обнародовал преимущества прохладного душа.

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Польза от прохладного душа:

– укрепляет иммунитет и защищает человека от различных вирусов;

– улучшает кровообращение в организме, что полезно для сердца и сосудов, а также других внутренних органов и систем;

– помогает избавиться от подкожного жира и вообще похудеть;

– стимулирует одну из зон мозга, благодаря чему может улучшиться настроение;

– насыщает кровь кислородом, потому что во время принятия прохладного душа человек дышит намного глубже;

– заряжает бодростью и тонизирует;

– избавляет от сонливости;

– улучшает работу щитовидной железы и повышает производство необходимых для поддержания здоровья гормонов.

Душ, здоровье, красота, Здоровье 24

Как подчеркивают журналисты издания, к прохладному душу нужно привыкать постепенно, каждый раз делая напор холодной холодной воды больше. Таким образом, организм будет закаляться и укрепляться, следовательно даже зимой для Вас душ с прохладной водой будет оптимальным.

Будет полезным прохладный душ и детям, но перед тем, как начать его применять, следует проконсультироваться с педиатром.

Заметим, что просто включать холодную воду не стоит даже в жару, поскольку это может быть опасно для здоровья.

К слову, некоторые составляющие геля для душа или мыла могут привести к развитию многих заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Красота
Источник: 24 Канал
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