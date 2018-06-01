Почему пробиотики являются важными для организма

В кишечнике человека живет более 400 видов бактерий, влияющих на работу всего организма и имеют жизненно важное значение для его здоровья.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.



"Кишечные бактерии обеспечивают иммунную защиту, принимают участие в синтезе важных нутриентов (витаминов, аминокислот). Улучшают обмен некоторых минералов (кальция), производят ферменты для переработки пищевых волокон, переделывают токсичные вещества в нетоксичные с последующим ускорением их выведения из организма", – отметила она.

Читайте также: Диетолог рассказала, зачем худеть и какой будет результат для здоровья

Нарушение баланса между полезными бактериями, которые могут произойти из-за стресса, качества питания или приема лекарств, позволяет вредным микроорганизмам расти и развиваться, из-за чего организм становится уязвимым для инфекции.

Поэтому, чтобы этого не произошло, необходимо употреблять продукты, которые имеют пробиотические свойства – пробиотики (пищевые продукты или лекарства, содержащие четко определенные живые микроорганизмы, которые восстанавливают и поддерживают баланс кишечной микрофлоры на необходимом уровне).



Наличие необходимого количества пробиотиков предотвращает возникнавение диареи, болей в животе или метеоризма.

К продуктам-пробиотикам, которые будут укреплять микрофлору кишечника, относятся:

- кисломолочные напитки (кефир, йогурт, простокваша и т.д.);

- мягкий и твердый сыр;

- хлеб, выпеченный на заквасках;

- ферментированные продукты из сои (сыр тофу)

- квашеные продукты (капуста, огурцы, помидоры, яблоки и т.д.).



Что такое пробиотики? Это живые микроорганизмы, которые могут положительно влиять на здоровье человека, нормализовать состав и функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта (в частности, бифидобактерии и лактобациллы, способные проявлять антагонизм против патогенных и условно-патогенных микробов)