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Почему происходит резкое снижение уровня человеческого интеллекта: ответ ученых

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Почему происходит резкое снижение уровня человеческого интеллекта
Почему происходит резкое снижение уровня человеческого интеллекта / sites.google.com

Тезис о постепенном снижении уровня человеческого интеллекта не новый. И несмотря на постоянное накопление знаний и открытий часть цивилизации не становится более интеллектуально развитым.

К такому выводу пришли ученые из Норвегии из Центра экономических исследований Ragnar Frisch, передает Medicalхpress. По мнению некоторых исследователей, современный человек даже проигрывает по ряду умственных показателей кроманьонцу.

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Такие изменения связаны с тем, что жителям планеты в XXI веке не приходится ежедневно бороться за свое выживание, а это серьезно нивелирует эволюционную роль естественного отбора.

Норвежские ученые провели анализ результатов IQ-тестов 730 тысяч человек, которые поступили на военную службу в период с 1970 по 2009 годы. Согласно результатам, за одно поколение уровень интеллекта в среднем падал на 7 пунктов, а это – очень серьезный показатель.

via GIPHY

По их мнению, такие изменения могут происходить из-за экологических проблем, изменения образа жизни. В частности, это касается стремительного развития компьютерных технологий.

Некоторые ученые раскритиковали выводы коллег из Норвегии, отметив, что выборка данных очень ограничена, и ее нельзя применить относительно всего населения планеты.

Добавим, ранее еще одна группа ученых сравнивала уровень образованности современных людей и жителей Викторианской эпохи с 1837 по 1901 год. Тогда также выяснилось, что человек Викторианской эпохи был более развит и изобретателен.

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Теги: LifeStyle Здоровье исследования Медицина
Источник: 24 Канал
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