Почему просто не быть подонком, которым ты являешься? - Хопкинс наслаждается алкоголизмом

Голливудский актер Энтони пожалел, что когда-то отказался от употребления алкоголя, мол именно крепкие напитки помогают превращать его ярость на творческую энергию.

Об этом Хопкинс рассказал в интервью The Guardian.

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"Я очень счастлив тому, что я алкоголик, это замечательный дар, потому что куда бы я ни пошел, эта пропасть следует за мной. В ней моя вулканическая ярость, которую я использую в качестве топлива. Ракетное топливо. Конечно, оно может разорвать тебя на куски и убить", – отметил он.



Среди преимуществ алкоголизма актер назвал то, что он помогает Хопкинсу контролировать ярость.



Он рассказал, что отказался от употребления алкоголя в 1975 году, пытаясь "подавить в себе безумный характер". Но попытка распрощаться с крепкими напитками закончилась неудачно.

Мать сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть подонком, которым ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты на самом деле монстр". Я согласился с ней. И она сказала: "Ну так и будь этим монстром",

– поделился актер.

Напомним, что 80-летний Энтони Хопкинс стал признанным актером в мире кинематографа. В частности, за роль Ганнибала Лектора в фильме "Молчание ягнят" его выдвинули на премии "Оскар". Он также известен по таким лентам, как "Магия", "Человек-слон", "Дракула Брэма Стокера", "Знакомьтесь, Джо Блэк".