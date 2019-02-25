Почему Путин хочет избавиться от Курил: объяснение политолога

Курильские острова – теперь больное место для Путина. Эти территории не то что не приносят прибыль, они требуют постоянных инвестиций. Потому у главы Кремля после захвата Крыма и агрессии на Донбассе "кишка тонка", чтобы в дальнейшем разбрасываться деньгами.

В России денег для инвестиций в этот регион нет, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Главред".

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Эксперт отметил, строительство моста через Лену в Якутии пришлось остановить, поскольку все пошло в сооружение незаконного Крымского моста. Орешкин добавил, что в России нет технологий и она находится под санкциями.

В частности, у нее нет технологии бурения на шельфе, а для региона это крайне важно. А еще – в Японии есть технологии эффективного использования мусора. Переработка городского мусора уже не раз вызывала общественное возмущение, потому что денег и возможностей для этого у Путина тоже нет.

Политолог подчеркивает – есть одно "но". Это – неподписанный мирный договор с Японией.

Перед Путиным очень серьезная проблема: он очень хочет получить японские деньги. Он понимает: для того, чтобы удержать Дальний Восток под контролем на фоне растущего Китая, его нужно держать военными и силовыми структурами, а за все это нужно платить,

– считает Орешкин.

Эксперт подчеркивает – Путин понимает, что ему больше негде взять денег. Поэтому российский президент принял стратегическое решение – "каким-то образом договариваться с Японией". Однако здесь, по словам политолога, тоже есть серьезный барьер – сопротивление россиян. Поэтому главе кремля сначала нужно общественное мнение.

"Но советское большинство плохо понимает такие вещи, как развитие территорий, но хорошо понимает присоединение территорий – для них это означает, что мы крутые и богатые", – отмечает политолог.

Поэтому, пока что большинство населения считает, что, наоборот, хорошо бы от Японии еще что-нибудь "откусить".

Поэтому мы и наблюдаем такой "вальс" вокруг этих островов: с одной стороны, звучат слова о том, что Россия не отдаст, но с другой – если бы не было о чем говорить, то вряд ли бы в РФ приезжал господин Абэ,

– пояснил эксперт.

По его словам, четкого решения сейчас ожидать не следует, ситуация наберет обороты летом. Орешкин отмечает, что "Путин умеет считать деньги".

"Он проглотил Крым, его же надо переварить, и туда нужно вложить чертову прорву денег. "ДНР" и "ЛНР" присоединить к России он уже не может – кишка тонка. А тут созревают проблемы в Сибири. Понятно, что в этой ситуации с Японией как-то нужно договариваться", – говорит он.

Орешкин отмечает, что всю историю с островами и Японией нужно будет преподнести как большую удачу, как будто россияне японцев "нагнули". Но все это требует времени и пропагандистской работы.

Отметим, Москва предлагала вернуть Токио только два острова из четырех: Шикотан и Хабомаи. Правда, с одним условием – там не должно быть американских военных баз. Это предложение японская сторона отвергла, поскольку хочет вернуть все 4 острова.

Почему происходит спор о принадлежности Курил?Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.



Четыре ближайшие к Японии острова страна пытается вернуть

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

14 ноября 2018 года на встрече лидеров Россия и Япония договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года. Сейчас переговоры между странами продолжаются.