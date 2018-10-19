Почему Путин нервно реагирует на бойню в колледже в Керчи: журналист объяснила причины

Органы государственной безопасности России очень оперативно и масштабно отреагировали на массовое убийство в колледже в Керчи, устроенное 18-летним студентом учебного заведения Владиславом Росляковым. Это показывает, насколько большое значение Москва предоставила этому инциденту. Реакция Кремля на трагедию объясняется несколькими причинами.

Об этом пишет Focus.

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Как отмечается в статье, насильственная аннексия Крыма в 2014 году – самый большой внутриполитический успех последних лет для Путина,который трактуется Кремлем как национальное достижение и историческая победа для российского президента. Это объясняет, почему все, что связано с Крымом, имеет для Путина важное политическое значение, отмечает автор статьи Анна Виллнер. Журналистка подчеркивает, что в инфраструктуру оккупированного полуострова Москва вкладывает миллиарды евро.

Это показывает статус Крыма для Кремля: то, сколько денег уходит на полуостров, кажется почти неважным, пока президент может показывать своему населению, что территория контролируется Россией. Поэтому трагедия в Керчи особенно беспокоит Путина – как и все, что может навредить слогану "Крым наш",

– продолжает Виллнер.

Более того, плохи дела у Путина и с его рейтингом, который за последние месяцы резко упал. Если до аннексии Крыма рейтинг российского президента иногда доходил почти до 90%, то сейчас, согласно опросу, проведенному "Левада-Центром", Путину доверяют только 58% населения. Это, очевидно, не нравится главе Кремля, и он рассматривает протест против своей политики как атаку не только на его власть, рассуждает немецкая журналистка.

Что касается бойни, которая произошла в керченском колледже, то было очевидно, что Кремль обвинит правительство в Киеве в связи с атакой.

"В России в принципе существует тенденция будоражить обвинениями в саботаже враждебный настрой в отношении Украины, чтобы сплотить россиян в поддержке курса Кремля. Разгонится ли еще путинская машина пропаганды по этому инциденту, станет ясно в ближайшие дни", – заключает автор публикации.

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Смотрите видео о трагедии в Керчи:

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 40 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ