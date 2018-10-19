12:47
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Почему Путин нервно реагирует на бойню в колледже в Керчи: журналист объяснила причины

      3267 Читати новину українською
      Путин нервно реагирует на массовое убийство в колледже в Керчи
      Путин нервно реагирует на массовое убийство в колледже в Керчи / Financetime.org

      Органы государственной безопасности России очень оперативно и масштабно отреагировали на массовое убийство в колледже в Керчи, устроенное 18-летним студентом учебного заведения Владиславом Росляковым. Это показывает, насколько большое значение Москва предоставила этому инциденту. Реакция Кремля на трагедию объясняется несколькими причинами.

      Об этом пишет Focus.

      Читайте также: Кровавый теракт в Керчи: последние новости

      Как отмечается в статье, насильственная аннексия Крыма в 2014 году – самый большой внутриполитический успех последних лет для Путина,который трактуется Кремлем как национальное достижение и историческая победа для российского президента. Это объясняет, почему все, что связано с Крымом, имеет для Путина важное политическое значение, отмечает автор статьи Анна Виллнер. Журналистка подчеркивает, что в инфраструктуру оккупированного полуострова Москва вкладывает миллиарды евро.

      Это показывает статус Крыма для Кремля: то, сколько денег уходит на полуостров, кажется почти неважным, пока президент может показывать своему населению, что территория контролируется Россией. Поэтому трагедия в Керчи особенно беспокоит Путина – как и все, что может навредить слогану "Крым наш",
      – продолжает Виллнер.

      Более того, плохи дела у Путина и с его рейтингом, который за последние месяцы резко упал. Если до аннексии Крыма рейтинг российского президента иногда доходил почти до 90%, то сейчас, согласно опросу, проведенному "Левада-Центром", Путину доверяют только 58% населения. Это, очевидно, не нравится главе Кремля, и он рассматривает протест против своей политики как атаку не только на его власть, рассуждает немецкая журналистка.

      Что касается бойни, которая произошла в керченском колледже, то было очевидно, что Кремль обвинит правительство в Киеве в связи с атакой.

      "В России в принципе существует тенденция будоражить обвинениями в саботаже враждебный настрой в отношении Украины, чтобы сплотить россиян в поддержке курса Кремля. Разгонится ли еще путинская машина пропаганды по этому инциденту, станет ясно в ближайшие дни", – заключает автор публикации.

      Читайте также: Путин мог стать "примером" для студента, устроившего бойню в Керчи, – немецкое издание

      Смотрите видео о трагедии в Керчи:

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 40 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      Теги: Новости Украины Новости политики Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Новости России Аннексия Крыма Украина – Россия Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На моих глазах убили семерых, – журналист рассказал жуткие подробности теракта в отеле Кабула
       22 января , 15:03
      В Турции произошло серьезное ДТП, много погибших и пострадавших: фото
       2 сентября , 17:07
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук