Почему Путин ставит на Медведчука в Украине: мнение журналиста

Президент России Владимир Путин выбрал Виктора Медведчука, чтобы сделать на него ставку в Украине, поскольку их картины мира совпадают. Кроме того, хозяин Кремля доверяет своему куму и оба эти персонажи не верят в Украину как в самостоятельный государственный проект.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виктор Трегубов на ресурсе "Пётр и Мазепа".

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Как он подчеркивает, в Украине долго не могли понять, на кого здесь будет ставить Кремль.

"А будет любимый кум. Можно, конечно, рассмотреть и версию, что это для отвода глаз. Но, учитывая крупные изменения на украинском медиа-рынке и затраченные на них суммы, это вряд ли. Слишком сложно и дорого для операции прикрытия. Безусловно, часть яиц Кремль положит в другие корзины, но основную – в привычную", – отметил представитель СМИ.

По его убеждению, выдвижение Медведчука в роли российской ставки в украинском политикуме – свидетельство того, что ни подходы, ни критерии подбора кадров, ни само понимание "что есть Украина и как с ней работать" в Кремле не изменились.

Владимир Владимирович до сих пор ставит на тех, кому доверяет лично. И его основная ставка здесь – это не мягкая сила, не какие-то глубоко законспирированные люди. Это персонажи, не скрывающие ни своей пророссийскости, ни своего неверия в Украину как самостоятельный государственный проект. И это люди с очень специфической картиной мира, более или менее совпадающей с картиной мира самого Владимира Владимировича,

– констатирует Трегубов.

Напомним, по мнению кинорежиссера Владимира Тихого, политика Виктора Медведчука в Украине будет рассчитана, прежде всего, не на людей, а на несколько миллионов "ваты", которая всё ещё есть в Украине.