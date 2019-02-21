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      Почему Путин так много говорит о ракетах и другом новейшем российском вооружении

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      Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ
      Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ / Getty Images

      В 2018 году президент России Владимир Путин почти треть своей речи во время послания Федеральному собранию посвятил рассказам о новейшем российском вооружении. Как впоследствии объяснил он, таким образом он намеревался успокоить россиян.

      По словам хозяина Кремля, прошлогоднее послание не проходило "под грохот канонады", как об этом заявляют журналисты.

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      Тогда нужно было объяснить стране, что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что мы снижаем расходы на оборону. Мы же снижаем, у нас теперь пошло снижение расходов на оборону, и многие забеспокоились, не приведет ли это к снижению обороноспособности. Мы закончили целый ряд проектов, и вполне естественным было бы сказать о том, к чему мы пришли,
      – сказал Путин во время общения с журналистами, передает пресс-служба Кремля.

      В то же время политик подчеркнул, все, что делает и будет делать Россия, – это в определенной степени является ее ответом на выход США из Договора по противоракетной обороне.

      "И нам нужно было сказать стране, что все могут жить и чувствовать себя спокойно, что мы реагируем, реагируем вот таким образом, как это было сказано", – констатировал российский президент.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США? Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Документ предусматривает, что Вашингтон и Москва отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тісячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео объявил о намерении его страны выйти из этого договора. Он акцентировал, что это произойдет, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Правда, первые сообщение о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы в 2012 году, однако никакие официальные заявления по этому поводу тогда объявлены не были. Кроме того, в 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Впоследствии американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Также хозяин Белого дома обвинил Кремль в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      В свою очередь, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и еще одну строят в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, можгут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та сейчас у американцев существует только в морской версии.

      2 февраля США официально сообщили Россию о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Во время нынешнего послания Федеральному собранию Путин также не обошел вниманием тему российского вооружения. В частности, он представил новую гиперзвуковую ракету "Циркон" , рассказал, какие корабли и подводные лодки будут переданы ВМФ РФ и вспомнил о нескольких ракетных комплексах.

      Кроме того, российский лидер заявил, что уже весной 2019 военные страны-агрессора спустят на воду первую ядерную подводную лодку с беспилотной системой "Посейдон" .

      Правда, по словам Путина, Россия – не воинственная страна, а хочет дружеских отношений с другими странами. Однако не всегда представители других государств это понимают и часто ведут себя совершенно иначе, в частности вводя санкции.

      что говорил Путин о новейшем российском вооружении во время послания федеральному собранию в 2018 году:
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      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Оружие
      Источник: 24 канал
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