Почему Путин так много говорит о ракетах и другом новейшем российском вооружении

В 2018 году президент России Владимир Путин почти треть своей речи во время послания Федеральному собранию посвятил рассказам о новейшем российском вооружении. Как впоследствии объяснил он, таким образом он намеревался успокоить россиян.

По словам хозяина Кремля, прошлогоднее послание не проходило "под грохот канонады", как об этом заявляют журналисты.

Читайте также: Почему Путин после Грузии напал еще и на Украину

Тогда нужно было объяснить стране, что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что мы снижаем расходы на оборону. Мы же снижаем, у нас теперь пошло снижение расходов на оборону, и многие забеспокоились, не приведет ли это к снижению обороноспособности. Мы закончили целый ряд проектов, и вполне естественным было бы сказать о том, к чему мы пришли,

– сказал Путин во время общения с журналистами, передает пресс-служба Кремля.

В то же время политик подчеркнул, все, что делает и будет делать Россия, – это в определенной степени является ее ответом на выход США из Договора по противоракетной обороне.

"И нам нужно было сказать стране, что все могут жить и чувствовать себя спокойно, что мы реагируем, реагируем вот таким образом, как это было сказано", – констатировал российский президент.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США? Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Документ предусматривает, что Вашингтон и Москва отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тісячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео объявил о намерении его страны выйти из этого договора. Он акцентировал, что это произойдет, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Правда, первые сообщение о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы в 2012 году , однако никакие официальные заявления по этому поводу тогда объявлены не были. Кроме того, в 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Впоследствии американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Также хозяин Белого дома обвинил Кремль в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".



В свою очередь, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и еще одну строят в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, можгут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та сейчас у американцев существует только в морской версии.



2 февраля США официально сообщили Россию о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Во время нынешнего послания Федеральному собранию Путин также не обошел вниманием тему российского вооружения. В частности, он представил новую гиперзвуковую ракету "Циркон" , рассказал, какие корабли и подводные лодки будут переданы ВМФ РФ и вспомнил о нескольких ракетных комплексах.

Кроме того, российский лидер заявил, что уже весной 2019 военные страны-агрессора спустят на воду первую ядерную подводную лодку с беспилотной системой "Посейдон" .