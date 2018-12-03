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      Почему раньше не было смысла разрывать договор о дружбе Украины с Россией: мнение эксперта

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      Договор о дружбе между Россией и Украиной потерял смысл, ведь фактически пять лет со стороны России он не соблюдается. Но есть причины, почему его до сих пор не разорвали в одностороннем порядке.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

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      По его словам, сразу разрывать договор о дружбе Украины и России не стоило, ведь четыре года назад ситуация была нестабильная и Украина требовала как можно более широкого применения правовых инструментов для отстаивания своих позиций.

      Раньше не было смысла для Украины выступать с инициативой о расторжении договора. Мы понимаем, что Россия его нарушила. Но то, что договор продолжал действовать – не мешало, а иногда и помогало Украине отстаивать свои интересы. Продолжать его было бы странно,
      – подчеркнул Капитоненко.

      И пояснил: "Сегодня же, когда срок договора заканчивается – смысла его продолжать нет, ведь он потерял большую часть своего содержания."


      Николай Капитоненко

      Поэтому непродление договора, по мнению Капитоненко - вполне логичное решение в сложившихся условиях.

      Ключевое слово соглашения – "сотрудничество", повторяется более 30 раз, тогда как и дух его разрушен, и сам договор нарушен Россией,
      – подытожил эксперт.

      Напомним, ранее сообщалось, что по мнению АП Украине грозит полномасштабная война с Россией, которая начала серьезно наращивать свои силы в оккупированном Крыму и у границ. Так,  РФ в несколько раз увеличила присутствие своих военных и вооруженной техники на территории полуострова.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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