Почему раньше не было смысла разрывать договор о дружбе Украины с Россией: мнение эксперта

Договор о дружбе между Россией и Украиной потерял смысл, ведь фактически пять лет со стороны России он не соблюдается. Но есть причины, почему его до сих пор не разорвали в одностороннем порядке.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

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По его словам, сразу разрывать договор о дружбе Украины и России не стоило, ведь четыре года назад ситуация была нестабильная и Украина требовала как можно более широкого применения правовых инструментов для отстаивания своих позиций.

Раньше не было смысла для Украины выступать с инициативой о расторжении договора. Мы понимаем, что Россия его нарушила. Но то, что договор продолжал действовать – не мешало, а иногда и помогало Украине отстаивать свои интересы. Продолжать его было бы странно,

– подчеркнул Капитоненко.

И пояснил: "Сегодня же, когда срок договора заканчивается – смысла его продолжать нет, ведь он потерял большую часть своего содержания."



Николай Капитоненко

Поэтому непродление договора, по мнению Капитоненко - вполне логичное решение в сложившихся условиях.

Ключевое слово соглашения – "сотрудничество", повторяется более 30 раз, тогда как и дух его разрушен, и сам договор нарушен Россией,

– подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению АП Украине грозит полномасштабная война с Россией, которая начала серьезно наращивать свои силы в оккупированном Крыму и у границ. Так, РФ в несколько раз увеличила присутствие своих военных и вооруженной техники на территории полуострова.