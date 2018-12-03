Почему раньше не было смысла разрывать договор о дружбе Украины с Россией: мнение эксперта
Договор о дружбе между Россией и Украиной потерял смысл, ведь фактически пять лет со стороны России он не соблюдается. Но есть причины, почему его до сих пор не разорвали в одностороннем порядке.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.
Читайте также: Проблема границы Эстонии и России обостряется: "соглашение со страной, которая не придерживается соглашений"
По его словам, сразу разрывать договор о дружбе Украины и России не стоило, ведь четыре года назад ситуация была нестабильная и Украина требовала как можно более широкого применения правовых инструментов для отстаивания своих позиций.
Раньше не было смысла для Украины выступать с инициативой о расторжении договора. Мы понимаем, что Россия его нарушила. Но то, что договор продолжал действовать – не мешало, а иногда и помогало Украине отстаивать свои интересы. Продолжать его было бы странно,
– подчеркнул Капитоненко.
И пояснил: "Сегодня же, когда срок договора заканчивается – смысла его продолжать нет, ведь он потерял большую часть своего содержания."
Николай Капитоненко
Поэтому непродление договора, по мнению Капитоненко - вполне логичное решение в сложившихся условиях.
Ключевое слово соглашения – "сотрудничество", повторяется более 30 раз, тогда как и дух его разрушен, и сам договор нарушен Россией,
– подытожил эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что по мнению АП Украине грозит полномасштабная война с Россией, которая начала серьезно наращивать свои силы в оккупированном Крыму и у границ. Так, РФ в несколько раз увеличила присутствие своих военных и вооруженной техники на территории полуострова.