Почему растет интерес коррупционеров к местным выборам: объяснение политолога

Передача больших полномочий местному самоуправлению будет создавать ажиотаж среди тех, кто хочет обогащаться за счет местных бюджетов. Такое мнение высказал в комментарии 24 каналу политолог Олег Рыбачук.

В ходе децентрализации органы местного самоуправления получают больше полномочий и ресурсов. Следовательно жители общин должны более ответственно относиться к выбору местных глав и депутатов.

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С другой стороны, интерес коррупционеров к местным выборам также растет.

"На местных выборах появится ряд кандидатов, которые не будут представлять существующие партии, а будут выдумывать что-то локальное, псевдопатриотическое. Местные царьки и кланы будут бороться за власть", – сказал в комментарии 24 каналу политолог Олег Рыбачук.

Они знают чего хотят, поскольку децентрализация позволяет на местном уровне управлять большими потоками. Поэтому в предвыборные кампании будут вкладывать деньги, а избирателям будут пудрить мозги региональным патриотизмом,

– считает эксперт.

Децентрализацию продвигали еще при Порошенко, но не успели, новая власть продолжает курс. Реформа вызвала шквал критики.

Одним из ключевых изменений, которые предусмотрены децентрализацией, является ликвидация государственных областных администраций, которые забирают на себя много полномочий. Вместо них планируют создать префектов, у которых должны быть только функции надзора за деятельностью местных властей.

Президент Владимир Зеленский и руководство фракции "Слуга народа" после переговоров с другими политсилами решили снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)". Документ доработают с учетом позиций представителей оппозиции и местного самоуправления.