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Почему растет курс гривны: объяснение от экономиста

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Укрепление гривны
Укрепление гривны / Фото из открытых источников

Стабильность украинской гривны зависит от сохранения ставки рефинансирования. А на сегодня ставка Национального банка Украина существенно завышена.

Об этом в комментарии изданию Inforesist заявил экономист и банкир Александр Савченко.

"Это ведет к тому, что спрос на ОВГЗ (Облигации внутригосударственной ссуды – ценные бумаги), пока доходность на уровне ставки, очень большой, государство продолжает имитировать ОВГЗ. Инвесторы заходят, меняют доллары и покупают облигации. Это главная причина укрепления гривны", – пояснил экономист.

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То есть приход не прямых иностранных инвестиций, а спекулятивных иностранных инвестиций, это тоже может обусловить краткосрочное усиление гривны. Вот, что происходит. Если Национальный банк и правительство по-прежнему будут держать такую высокую ставку, то курс гривны может и дальше усиливаться,
– добавил Савченко.

При этом банкир отметил, что в этом есть и существенный минус. Он заключается прежде всего в том, что банки покупают ОВГЗ вместо того, чтобы кредитовать предпринимателей.

Также экономист выразил мнение, что в будущем Украина должна будет выплачивать большие проценты по облигациям. Так, иностранные инвесторы смогут получать в долларах 17% годовых.

Теги: Новости Украины Курсы валют НБУ Гривна
Источник: 24 Канал
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