Почему растут цены в Украине: объяснение от Минэкономики
В Министерстве экономики утверждают, что рост потребительских цен в марте произошел исключительно под влиянием сезонных факторов. В правительстве говорят, что типичным для марта является рост цен на одежду и обувь и подорожание плодоовощной продукции.
Влияние ажиотажных настроений из-за объявления пандемии COVID-19 не имел решающего значения. Об этом говорится в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
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Минэкономики отмечает, что в марте ускоренный рост цен наблюдался по нескольким позициям:
- на фармацевтическую продукцию,
- отдельные продовольственные товары, в частности, крупы, макаронные изделия, лимоны и тому подобное.
Что в Минэкономики говорят об инфляции
- Мартовская инфляция на потребительском рынке была самой низкой за последние 6 лет – на уровне 0,8% в расчете до февраля.
- По итогам марта темпы снижения цен в промышленности в годовом выражении замедлились до 4,2% (с 6,8% в феврале 2020 года), в расчете к предыдущему месяцу цены выросли на 1,8%.
- Наибольшее влияние на общую ценовую динамику оказало увеличение на 5,9% стоимости поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.
- При этом Минэкономики, с учетом введения карантина и ограничений, прогнозирует сокращение спроса, что на фоне отсутствия дефицита товаров "фактически делает невозможным существенное ускорение инфляции".
Обратите внимание! Правительство Украины на 2020 год повысило прогноз инфляции с 5,5% до 11,6%, тогда как МВФ ожидает ее на уровне 4,5% с ростом до 7,2% в следующем году.
Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.
О расходах украинцев во время карантина, смотрите видео:
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