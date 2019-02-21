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      Почему разрушается трасса Киев-Одесса ответ "Укравтодора"

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      Почему разрушается трасса Киев-Одесса ответ "Укравтодора"
      Почему разрушается трасса Киев-Одесса ответ "Укравтодора" / Фото из открытых источников

      Укравтодор начал обследование автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы.

      Исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак сказал, что качество выполненных работ на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп – это "отдельная тема", пишет Delo.ua.

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      "Укравтодор" уже начал обследование на М-05.

      Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще,
      – сказал Новак.

      Он также отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Сейчас самые проблемные участки временно закрываются "картами", то есть большими пятнами с асфальта.

      Это позволит обеспечить проезд на срок до трех лет,
      добавил Новак.

      Славомир Новак отметил, что на капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в 2019 году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway. В рамках этой программы также начнется ремонт коридора в Черкасской области – от границы на юг.

      За счет привлеченных ранее средств международных финансовых организаций и экономии 50 миллионов евро из предыдущих проектов ведется капитальный ремонт М-05 в пределах Киевской области. Кроме того, правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривен на неотложный ремонт дорог международного значения Киев-Чоп и Киев-Одесса.

      Что известно о ремонтных работах на трассе Киев-Одесса?Предварительный этап масштабных ремонтных работ начался летом 2013 года. Евгений Прусенко, который тогда возглавлял "Укравтодор" заявлял, что "критические замечания автомобилистов на счет этой дороги касаются в основном участки Киев-Жашков, который фактически не ремонтировался около 30 лет". Он тогда напоминал, что в 2004 году участок Жашков-Краснознаменка был капитально восстановлен.

      Ремонт дороги в 2013 году финансировался за счет бюджетных денег, а также кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Открытие трассы Киев-Одесса после капитального обновления состоялось в октябре 2004 года. Тогда ее называли первым украинским автобаном.

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      Теги: Новости Украины Ремонт Деньги Дороги Укравтодор Новости Одессы Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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