Почему разрушается трасса Киев-Одесса ответ "Укравтодора"

Укравтодор начал обследование автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы.

Исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак сказал, что качество выполненных работ на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп – это "отдельная тема", пишет Delo.ua.

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"Укравтодор" уже начал обследование на М-05.

Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще,

– сказал Новак.

Он также отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Сейчас самые проблемные участки временно закрываются "картами", то есть большими пятнами с асфальта.

Это позволит обеспечить проезд на срок до трех лет,

– добавил Новак.

Славомир Новак отметил, что на капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в 2019 году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway. В рамках этой программы также начнется ремонт коридора в Черкасской области – от границы на юг.

За счет привлеченных ранее средств международных финансовых организаций и экономии 50 миллионов евро из предыдущих проектов ведется капитальный ремонт М-05 в пределах Киевской области. Кроме того, правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривен на неотложный ремонт дорог международного значения Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Что известно о ремонтных работах на трассе Киев-Одесса?Предварительный этап масштабных ремонтных работ начался летом 2013 года. Евгений Прусенко, который тогда возглавлял "Укравтодор" заявлял, что "критические замечания автомобилистов на счет этой дороги касаются в основном участки Киев-Жашков, который фактически не ремонтировался около 30 лет". Он тогда напоминал, что в 2004 году участок Жашков-Краснознаменка был капитально восстановлен.



Ремонт дороги в 2013 году финансировался за счет бюджетных денег, а также кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Открытие трассы Киев-Одесса после капитального обновления состоялось в октябре 2004 года. Тогда ее называли первым украинским автобаном.