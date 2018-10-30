Почему ребенка нужно отвести к стоматологу: самые распространенные причины

На прием к стоматологам дети приходят с разными проблемами, но есть пять основных причин, которые встречаются чаще всего. Заметим, что некоторые причины являются вовсе не детскими.

По ее словам, первая и самая частая причина – это кариес и как следствие пульпит.

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"Чаще всего вы приходите к стоматологу, когда деткам нужно поставить пломбу. Меня не может не радовать тот факт, что вы уже не боитесь возраста и понимаете, что не нужно ждать пока малыш вырастет, а вместе с ним и кариес превратится в пульпит. Вы приходите и вместе с стоматологом решаете проблему еще на этапе раннего развития", – отметила она.

Относительно второй причины, то это, говорит специалист, профессиональная гигиена, то есть профессиональная чистка зубов профессиональными средствами и нанесения специального вещества на зубы. А нужна такая процедура для профилактики кариеса и укрепления эмали.

"В зависимости от состояния зубов, я советую повторять процедуру каждые 3-6 месяцев", – подчеркивает стоматолог.

Далее идет глубокое фторирование, убеждает Екатерина Кузнецова.

"Эта процедура является нужной не всем, а только по показаниям. Зачастую глубокое фторирование и качественная гигиена полости рта дома помогают бороться с начальной стадией кариеса – стадией белого пятна, а также спасает, когда у ребенка чувствительные зубы, а кого-то даже от лечения с использованием наркоза", – объясняет врач.

Кроме того, добавляет эксперт, дети довольно часто идут к стоматологам, чтобы те им загерметизировали фиссуры.

"Если коротко, герметизация фиссур – это запечатывание углублений на поверхности зуба как профилактика кариеса. Дело в том, что в этих бугорков обычно скапливается налет и остатки пищи. Они трудно очищаются щеткой и становятся уязвимыми", – констатирует она.

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Также одна из причин обращения к стоматологу, продолжает она, – это расшатанный молочный зуб, который надо удалить.

"Помните, в детстве наверное каждый ниточку привязывал к зубу и к ручке двери... и ждал, когда же мама или папа откроют дверь. Да и сейчас схема такая же, но детки, кто не готов на такой решительный поступок, приезжают ко мне, и я конечно им помогаю", – подытоживает Екатерина Кузнецова.

К слову, если у Вас болит зуб и Вы не могжете в этот момент пойти к стоматологу, то есть несколько эффективных натуральных средств борьбы с этой проблемой.

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