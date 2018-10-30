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      Почему ребенка нужно отвести к стоматологу: самые распространенные причины

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      Стоматолог рассказала, с какими проблемами к ней приходят дети
      Стоматолог рассказала, с какими проблемами к ней приходят дети / Dr Parekh And Associates

      На прием к стоматологам дети приходят с разными проблемами, но есть пять основных причин, которые встречаются чаще всего. Заметим, что некоторые причины являются вовсе не детскими.

      По ее словам, первая и самая частая причина – это кариес и как следствие пульпит.

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      "Чаще всего вы приходите к стоматологу, когда деткам нужно поставить пломбу. Меня не может не радовать тот факт, что вы уже не боитесь возраста и понимаете, что не нужно ждать пока малыш вырастет, а вместе с ним и кариес превратится в пульпит. Вы приходите и вместе с стоматологом решаете проблему еще на этапе раннего развития", – отметила она.

      Относительно второй причины, то это, говорит специалист, профессиональная гигиена, то есть профессиональная чистка зубов профессиональными средствами и нанесения специального вещества на зубы. А нужна такая процедура для профилактики кариеса и укрепления эмали.

      "В зависимости от состояния зубов, я советую повторять процедуру каждые 3-6 месяцев", – подчеркивает стоматолог.

      Стоматологія, діти, зуби, зубний лікар

      Далее идет глубокое фторирование, убеждает Екатерина Кузнецова.

      "Эта процедура является нужной не всем, а только по показаниям. Зачастую глубокое фторирование и качественная гигиена полости рта дома помогают бороться с начальной стадией кариеса – стадией белого пятна, а также спасает, когда у ребенка чувствительные зубы, а кого-то даже от лечения с использованием наркоза", – объясняет врач.

      Кроме того, добавляет эксперт, дети довольно часто идут к стоматологам, чтобы те им загерметизировали фиссуры.

      "Если коротко, герметизация фиссур – это запечатывание углублений на поверхности зуба как профилактика кариеса. Дело в том, что в этих бугорков обычно скапливается налет и остатки пищи. Они трудно очищаются щеткой и становятся уязвимыми", – констатирует она.

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      Также одна из причин обращения к стоматологу, продолжает она, – это расшатанный молочный зуб, который надо удалить.

      "Помните, в детстве наверное каждый ниточку привязывал к зубу и к ручке двери... и ждал, когда же мама или папа откроют дверь. Да и сейчас схема такая же, но детки, кто не готов на такой решительный поступок, приезжают ко мне, и я конечно им помогаю", – подытоживает Екатерина Кузнецова.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Топ5️⃣ «доктор, что делать» Да, у ?‍♀️зубной феи есть тоже своя статистика и о ней вам хочу рассказать. Не пожалейте доктору ️, а я пока продолжу рассказ. Так вот, ко мне на прием приходят детки с самыми разными проблемами, но есть 5️⃣ основных и часто встречающихся причин. ⠀ ️Прошу вашего внимания: 1️⃣Первая и сама частая причина обращения- кариес- пульпит- периодонтит. Не удивила, не правда ли! Так вот, чаще всего вы приходите, когда деткам нужно поставить пломбу и меня не может не радовать тот факт, что вы уже не боитесь возраста и понимаете, что не нужно ждать пока кроха вырастит, а вместе с ним и кариес превратится в пульпит. Вы приходите и мы решаем проблему еще на этапе раннего развития. 2️⃣С гордостью отдаю второе место проф. гигиене – профессиональная чистка зубов у зубной феи профессиональными средствами и нанесение специального фторсодержащего состава на зубки, для профилактики кариеса и укрепления эмали. В зависимости от состояния зубов, я советую повторять процедуру каждые 3-6 месяцев. 3️⃣Третье место уверенно присваивает глубокое фторирование. Эта процедура нужна не всем, а только по показаниям. Зачастую глубокое фторирование и качественная гигиена полости рта дома помогают бороться с начальной стадией кариеса- стадией белого пятна и спасает при чувствительности зубов. А кого даже от лечения в наркозе! 4️⃣На четвертом месте расположилась процедура герметизация фиссур – не так давно об этом был пост см. #учуиметьздоровыезубы. Но если кратко, герметизация фиссур – это запечатывание углублений на поверхности зуба, как профилактика кариеса. Дело в том, что в этих бугорках довольно часто скапливается налет и остатки пищи. Они сложно вычищаются щеткой и становятся уязвимыми. 5️⃣Удаление. Да процедура удаления расшатанного молочного зуба. Помните, в детстве наверно каждый ниточку привязывал к зубу и к ручке двери…и ждал….когда же мама ли папа откроют дверь. Да и сейчас схема та же, но детки, кто не готов на такой решительный поступок, приезжают ко мне и я конечно им помогаю. Вот он топ?‍♀️ моих 5 процедур, а вы за этот год проходили хоть через одну из них

      A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Катерина (@dr.kyznetsova) on

      К слову, если у Вас болит зуб и Вы не могжете в этот момент пойти к стоматологу, то есть несколько эффективных натуральных средств борьбы с этой проблемой.

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      Теги: Лечение Здоровье Медицина Дети и несовершеннолетние Здоровая жизнь Советы Дети Гигиена
      Источник: 24 канал
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