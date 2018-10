Почему ребенка нужно отвести к стоматологу: самые распространенные причины

Топ5️⃣ «доктор, что делать» Да, у ?‍♀️зубной феи есть тоже своя статистика и о ней вам хочу рассказать. Не пожалейте доктору ️, а я пока продолжу рассказ. Так вот, ко мне на прием приходят детки с самыми разными проблемами, но есть 5️⃣ основных и часто встречающихся причин. ⠀ ️Прошу вашего внимания: 1️⃣Первая и сама частая причина обращения- кариес- пульпит- периодонтит. Не удивила, не правда ли! Так вот, чаще всего вы приходите, когда деткам нужно поставить пломбу и меня не может не радовать тот факт, что вы уже не боитесь возраста и понимаете, что не нужно ждать пока кроха вырастит, а вместе с ним и кариес превратится в пульпит. Вы приходите и мы решаем проблему еще на этапе раннего развития. 2️⃣С гордостью отдаю второе место проф. гигиене – профессиональная чистка зубов у зубной феи профессиональными средствами и нанесение специального фторсодержащего состава на зубки, для профилактики кариеса и укрепления эмали. В зависимости от состояния зубов, я советую повторять процедуру каждые 3-6 месяцев. 3️⃣Третье место уверенно присваивает глубокое фторирование. Эта процедура нужна не всем, а только по показаниям. Зачастую глубокое фторирование и качественная гигиена полости рта дома помогают бороться с начальной стадией кариеса- стадией белого пятна и спасает при чувствительности зубов. А кого даже от лечения в наркозе! 4️⃣На четвертом месте расположилась процедура герметизация фиссур – не так давно об этом был пост см. #учуиметьздоровыезубы. Но если кратко, герметизация фиссур – это запечатывание углублений на поверхности зуба, как профилактика кариеса. Дело в том, что в этих бугорках довольно часто скапливается налет и остатки пищи. Они сложно вычищаются щеткой и становятся уязвимыми. 5️⃣Удаление. Да процедура удаления расшатанного молочного зуба. Помните, в детстве наверно каждый ниточку привязывал к зубу и к ручке двери…и ждал….когда же мама ли папа откроют дверь. Да и сейчас схема та же, но детки, кто не готов на такой решительный поступок, приезжают ко мне и я конечно им помогаю. Вот он топ?‍♀️ моих 5 процедур, а вы за этот год проходили хоть через одну из них

