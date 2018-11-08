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      Почему ребенок боится оставаться сам дома: причины

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      Почему ребенок боится оставаться сам дома
      Почему ребенок боится оставаться сам дома / poradum.com

      Причин, почему малыш боится быть один дома или даже в комнате, может быть немало. И на это стоит обращать внимание и решать проблему, чтобы в будущем ребенок не имел проблем с психологическим здоровьем.

      1. Одной из причин может быть запугивание детей родителями, передает "Наша мама".

      Особенно они любят рассказывать о "Бабайке", который украдет за плохое поведение или отказ есть кашу. Это может запомниться ребенку надолго и мучить его.

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      2. Страх потерять маму с папой – еще одна распространенная причина бояться быть в одиночестве. Особенно проявляется у чувствительных детей, сильно привязанных к своим родителям.

      via GIPHY

      3. Перенесенный стресс в школе или во дворе с друзьями.

      4. Испуг может сформироваться вследствие участия или увиденного пожара, аварии, наводнения и других чрезвычайных ситуаций как в реальности, так и по телевизору.

      5. Страх быть одному дома может свидетельствовать о заболеваниях нервной системы.

      6. Пережитые психологические травмы от значительных (насилие) до бытовых (укус животного) тоже оставляют отпечаток на психике.

      7. Также ребенку могут сниться страшные сны.

      Родителям важно выяснить – какая именно причина вызывает страх у малыша – поговорите с ребенком, попросите его нарисовать то, чего она боится и тому подобное. В серьезных случаях стоит обратиться к специалисту.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Психология Дети Советы
      Источник: 24 Канал
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