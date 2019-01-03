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      Почему ребенок должен спать в своей кровати: объясняет психолог

      107 Читати новину українською
      Почему ребенок должен спать в своей кровати
      Почему ребенок должен спать в своей кровати / huffingtonpost.com

      Психолог Оксана Васильева считает, что совместный сон ребенка и родителей плохо влияет на здоровье, в первую очередь, малыша, матери и отца.

      В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 психолог отметила, что совместный сон вредит отношениям родителей.

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      Одна из причин – опасность совместного сна. Если родители будут спать с ребенком, то они должны контролировать себя во сне, что плохо повлияет на их сон и на отдых в дальнейшем. Из-за этого возникает раздражительность. Психолог отметила, что крепкий сон – залог здоровья.

      Совместный сон негативно влияет и на самого ребенка.

       
      Психолог Оксана Васильева
      “ Ребенок привыкает быть частью союза мамы с папой. А когда родители решат, что ребенку пора научиться самостоятельности, их будет ждать неприятный сюрприз – поскольку ребенок ни за что не захочет отдавать свое место в постели мамы ”.

      Малыш не будет понимать, для чего ему нужно спать на отдельной кроватке. Такая ситуация может повлечь гораздо больший стресс, чем если приучать ребенка спать отдельно.

      Третья причина, почему не нужно спать вместе с ребенком – это потребность мужчины во внимании женщины. Поэтому если мужчина привык спать в объятиях жены, то ребенок – это не повод жертвовать собственным комфортом.

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      Психолог отмечает, что бывают ситуации, когда женщины говорят: как же так, у нас ребенок, он должен понять и показать свою любовь в терпении. Это неправильно, если маме не хватает доказательств любви со стороны отца, то им нужно это решить между собой другим способом. Важно помнить: не стоит вовлекать ребенка в решение этой ситуации. Оксана Васильева считает, что манипулирование друг другом с помощью малыша в семьях происходит очень часто.

      Поэтому психолог подчеркивает: ребенок должен спать отдельно с рождения.

       
      Оксана Васильева
      “ Когда ребенок спит в своей кроватке с первых дней, он привыкает к своему пространству, он лучше и засыпает, и просыпается. У него крепче сон, потому что возле него никто не крутится, не переживает" ”

      Несмотря на это врач-психолог Виктория Скуратова считает, что совместный сон является полезным, как для матери, так и для ребенка.

      Для ребенка он обеспечивает чувство защищенности и безопасности, что является одной из самых больших потребностей в этом возрасте. Если эта потребность удовлетворена, то у ребенка со временем формируется чувство базового доверия, что является важным новообразования в этом возрасте.

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      Виктория Скуратова убеждена, что для матери совместный сон дает больше шансов на отдых и собственный сон.

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      Теги: Здоровье Дети Психология
      Источник: Здоров'я 24
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