Почему рейтинг доверия к власти падает: объяснение Антиповича

Еще в прошлом месяце Верховной Раде доверяли 37% украинцев, сейчас эта цифра составляет 23%. Больше других народных избранников украинцы доверяют президенту Зеленскому. Однако его личный уровень доверия снизился. Также почти 90% считает несправедливыми размеры зарплат и надбавок госслужащим.

О том, почему рейтинг доверия к власти снижается каждый день, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал 24 каналу.

Интересно! Зарплата руководителя Укрпочты выше, чем у президента США: объяснение Смилянского

Он сообщил, что после каждых выборов любая власть теряет рейтинги и это характерно не только для Украины. Социолог отметил, что в сравнении правительство Яценюка завершало свою работу на низких показателях, а правительство Гройсмана – на невысоких. Действующее правительство имеет значительно более высокие результаты.

Мы фиксируем снижение удовлетворения ситуацией в государстве, соответственно это отражается в этот момент и на правительстве, которое отвечает за экономическую часть,

– рассказал Алексей Антипович.

По словам эксперта, на общее отношение к власти влияет рост экономики, открытие новых рабочих мест и обеспечение условий для заработка. Однако президентом украинцы в целом довольны, как и Верховной Радой или Кабинетом Министров.



Рейтинг доверия к власти / Инфографика 24 канала

Антипович объяснил, что доверие падает из-за заявления нардепов, высокие зарплаты и надбавки чиновникам.

Обычный украинец раздражен огромным разрывом между тем, какие он получает доходы, и тем, какие выписывают себе чиновники. Именно это составляет отношение к власти,

– сказал Антипович.

Он добавил, что это долговременные процессы, а власти нужно коммуницировать с народом и объяснять результаты.