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      Почему рейтинг доверия к власти падает: объяснение Антиповича

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      Еще в прошлом месяце Верховной Раде доверяли 37% украинцев, сейчас эта цифра составляет 23%. Больше других народных избранников украинцы доверяют президенту Зеленскому. Однако его личный уровень доверия снизился. Также почти 90% считает несправедливыми размеры зарплат и надбавок госслужащим.

      О том, почему рейтинг доверия к власти снижается каждый день, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал 24 каналу.

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      Он сообщил, что после каждых выборов любая власть теряет рейтинги и это характерно не только для Украины. Социолог отметил, что в сравнении правительство Яценюка завершало свою работу на низких показателях, а правительство Гройсмана – на невысоких. Действующее правительство имеет значительно более высокие результаты.

      Мы фиксируем снижение удовлетворения ситуацией в государстве, соответственно это отражается в этот момент и на правительстве, которое отвечает за экономическую часть,
      – рассказал Алексей Антипович.

      По словам эксперта, на общее отношение к власти влияет рост экономики, открытие новых рабочих мест и обеспечение условий для заработка. Однако президентом украинцы в целом довольны, как и Верховной Радой или Кабинетом Министров.

      Рейтинг довіри до влади Інфографіка 24 канал
      Рейтинг доверия к власти / Инфографика 24 канала

      Антипович объяснил, что доверие падает из-за заявления нардепов, высокие зарплаты и надбавки чиновникам.

      Обычный украинец раздражен огромным разрывом между тем, какие он получает доходы, и тем, какие выписывают себе чиновники. Именно это составляет отношение к власти,
      – сказал Антипович.

      Он добавил, что это долговременные процессы, а власти нужно коммуницировать с народом и объяснять результаты.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарплата Новое правительство Алексей Гончарук Дмитрий Разумков Верховная Рада Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский рейтинги
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