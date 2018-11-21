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      Почему родители кричат на детей: специалисты назвали две основные причины

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      Обнародованы две основные причины, почему родители кричат на своих детей
      Обнародованы две основные причины, почему родители кричат на своих детей / Фото из открытых источников

      Воспитывать ребенка – не просто, поскольку всегда во время разговора с меньшими следует держать себя в руках. Однако не всем родителям это удается, и они начинают кричать на детей.

      Как пишет ресурс La Vida Es Rica, существуют две основные причины, почему так происходит.

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      Прежде всего, крик на ребенка является следствием потери контроля над собственными эмоциями, в результате чего стресс берет верх над человеком, и она выливает весь свой негатив на близких – на детей.

      Психологія, поведінка, крик, батьки, діти

      Кроме того, таким образом люди копируют поведение своих родителей, которые также кричали на детей. Обычно это происходит с представителями тех семей, где было принято решать конфликты с помощью крика. Следовательно, дети это запомнят и в будущем будут повторять родительские ошибки.

      К слову, недавно известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась советами, как не накричать и не сорваться на ребенке.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Дети Психология
      Источник: 24 Канал
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