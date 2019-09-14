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      Почему роспуск ЦИК не стоит связывать с будущими местными выборами

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      Айвазовская объяснила, почему роспуск ЦИК не связан с местными выборами
      Айвазовская объяснила, почему роспуск ЦИК не связан с местными выборами / Фото из Facebook

      Досрочное прекращение полномочий Центральной избирательной комиссии не стоит привязывать к проведению местных выборов. Все потому, что ЦИК не осуществляет подсчет голосов и не устанавливает их результаты. Всем этим занимаются территориальные избирательные комиссии.

      Об этом заявила глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в комментарии 24 каналу.

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      Я не привязываю досрочное прекращение полномочий Центризбиркома к местным выборам, потому что это не тот уровень. ЦИК на самом деле не имеет такой глобальной роли на местные выборы, как территориальные избирательные комиссии. Она не проводит подсчет голосов, не устанавливает результаты выборов, а лишь перезагружает территориальные избирательные комиссии, действующие на постоянной основе,
      – сказала эксперт.

      Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако, эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.

      По словам Айвазовской, право вносить замены имеют субъекты избирательного процесса или парламентские партии, которые формировали эти территориальные комиссии.

      "Я бы рассматривала этот процесс в среднесрочной или долгосрочной перспективе национального уровня. Будь то проведение референдумов, или идеи введения электронного голосования, где экспертная, позиционная роль ЦИК будет более глобальной, или подготовку изменений в законодательство", – добавила она.

      Айвазовская отметила, что скорее всего президент Зеленский наложит вето на избирательный кодекс с непоправками, но директивами относительно того, что нужно внести в него. На это парламент будет иметь 30 дней и в этот процесс должна бы быть включена ЦИК. Поэтому, вероятнее всего, ее роль в этом процессе "кому-то казалась нецелесообразной".

      Почему Зеленский инициировал увольнение ЦИК?Причиной инициативы президента Владимира Зеленского стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК.

      13 сентября Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

      Во фракции "Слуга народа" заявили, что на места в ЦИК уже претендуют около 35 кандидатов.

      blog_ava
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      13 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости политики ЦИК Владимир Зеленский Законодательство Местные выборы 2020
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