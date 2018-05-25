00:06
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
22°C 14°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
  • вторник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Программы Запятая
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Почему России никогда не удавалось "прикрыть" свою репутацию спортивными достижениями

Запятая 66 Читати новину українською

Аннексия Крыма, война на Донбассе, бомбардировки гражданских в Сирии и отравление в Солсбери, вмешательство в выборы в Америке. Россия пытается прикрыть испорченную репутацию страны-агрессора, как витриной, ярким проведением Чемпионата Мира по футболу.

"Это повод, дополнительный, для развития России, и на это денег не жалко", – говорит президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: История применения химического оружия: от Первой мировой войны до событий в Сирии

Но коллаборация политики и спорта никогда не была сильной стороной Москвы.

Самые престижные соревнования планеты, Олимпийские игры возобновились в конце 19 века при содействии французского барона Пьера де Кубертена. Олимпиада задумывалась, как попытка наладить международное взаимопонимание и перевести соперничество в спортивную плоскость. После прихода к власти Ленина Советскую Россию с этих соревнований исключили. Иосиф Сталин сам не интересовался спортом и считал Олимпиады лишней империалистической выдумкой. Все изменилось после 1936 года, когда Игры принимал Берлин.

А это уже не могло пройти мимо внимания кремлевской верхушки. И после Второй мировой войны участие в Олимпийских играх советская власть рассматривала как способ продвижения в мире коммунистических идей. В 1951 году Сталин подписал решение о создании Олимпийского комитета СССР. А в 1952 году первая олимпийская сборная отправилась в ответственную миссию в Хельсинки.

Читайте также: Стоит ли ожидать нападение России после ЧМ-2018: объяснения Селезнева

После возвращения спортсменов домой "отец народов" не мог радоваться, потому что главная идеологическая битва была проиграна. Несмотря на то, что олимпийцы СССР положили в копилку 22 золота, это было вдвое меньше. Героями Игр были американцы, которые собрали 40 наград высшей пробы.

Какую спортивную игру полностью засекретили силами КГБ – смотрите в программе.

Теги: Новости России Новости спорта История Запятая
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 25 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине
25 мая, 23:00 Как глобальное потепление влияет на политическую ситуацию в Украине
Іван Яковина 53
Главные новости 25 мая: нападение на Стерненко, Луценко внес новые представления
25 мая, 22:17 Главные новости 25 мая: нападение на Стерненко, Луценко внес новые представления
116
Укробронпром вернет к жизни
25 мая, 22:00 Укробронпром вернет к жизни "Объект 477А1" "Нота"?
Злой Одессит 1953
Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
25 мая, 20:18 Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
485
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
25 мая, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1518
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук