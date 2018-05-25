Почему России никогда не удавалось "прикрыть" свою репутацию спортивными достижениями

Аннексия Крыма, война на Донбассе, бомбардировки гражданских в Сирии и отравление в Солсбери, вмешательство в выборы в Америке. Россия пытается прикрыть испорченную репутацию страны-агрессора, как витриной, ярким проведением Чемпионата Мира по футболу.

"Это повод, дополнительный, для развития России, и на это денег не жалко", – говорит президент РФ Владимир Путин.

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Но коллаборация политики и спорта никогда не была сильной стороной Москвы.

Самые престижные соревнования планеты, Олимпийские игры возобновились в конце 19 века при содействии французского барона Пьера де Кубертена. Олимпиада задумывалась, как попытка наладить международное взаимопонимание и перевести соперничество в спортивную плоскость. После прихода к власти Ленина Советскую Россию с этих соревнований исключили. Иосиф Сталин сам не интересовался спортом и считал Олимпиады лишней империалистической выдумкой. Все изменилось после 1936 года, когда Игры принимал Берлин.

А это уже не могло пройти мимо внимания кремлевской верхушки. И после Второй мировой войны участие в Олимпийских играх советская власть рассматривала как способ продвижения в мире коммунистических идей. В 1951 году Сталин подписал решение о создании Олимпийского комитета СССР. А в 1952 году первая олимпийская сборная отправилась в ответственную миссию в Хельсинки.

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После возвращения спортсменов домой "отец народов" не мог радоваться, потому что главная идеологическая битва была проиграна. Несмотря на то, что олимпийцы СССР положили в копилку 22 золота, это было вдвое меньше. Героями Игр были американцы, которые собрали 40 наград высшей пробы.

Какую спортивную игру полностью засекретили силами КГБ – смотрите в программе.