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      Почему Россия хочет оккупировать Черное море и какие ответные шаги она уже осуществила

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      Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес объяснил, как Россия хочет использовать Черное море
      Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес объяснил, как Россия хочет использовать Черное море / Соцсети

      Сегодня Россия рассматривает Черное море как свое, поскольку оно является хорошей пусковой площадкой для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Именно поэтому она оккупировала Крым и задерживает судна в Азовском море.

      Такое мнение высказал известный американский военный, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, передает "Апостроф".

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      По его словам, именно ради дальнейшей оккупации Черного моря и превращения его в пусковую площадку для Сирии Кремль аннексировал Крым, разместил там так много вооружений.

      Также, отметил он, таким образом Россия получила возможность препятствовать доступу к Черному морю другим странам.

      Именно поэтому они задерживают украинские судна в Азовском море, построили этот мост... Их намерение в Азовском море заключается в том, чтобы задушить Мариуполь и Бердянск, не дать им зарабатывать на экспорте. А это, конечно, бьет по экономике Украины. Не знаю, планируют ли они провести там десантную операцию. Они могут, но не знаю, нужно ли им это, если их цели могут быть достигнуты экономическим давлением, которое фактически является блокадой,
      – считает военный.

      В связи с вышеуказанной ситуацией Ходжес предлагает Украине наращивать свой военно-морской потенциал и разработать стратегию для Черного моря, а не только для Азовского, а также сотрудничать с другими странами: Турцией, Румынией, Болгарией и Грузией, чтобы противостоять российской агрессии в Черном море.

      "Конвенция Монтре, которую согласовали после Первой мировой войны и распада Османской империи, ограничивает внешние страны в силах, которые они могут разместить в Черном море. Поэтому США, Великобритания и другие союзники имеют ограниченные возможности в Черном море. И Россия, конечно, знает об этом. Поэтому и важно, чтобы Украина увеличивала свои военно-морские возможности и теснее работала с другими странами, прежде всего Турцией", – добавляет генерал-лейтенант.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ КОНФЛИТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Водный транспорт Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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