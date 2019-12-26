Почему Россия одновременно с транзитом не заключила договор на поставку газа
В России решили, что заключать долгосрочный контракт с Украиной на поставку газа нужды нет. Кроме того, помимо "Нафтогаза" покупать российский газ могут и другие украинские компании.
Как отметил министр энергетики России Александр Новак в комментарии РБК, в Кремле решили, что до Нового года важно договориться о новом транзите газа для европейских покупателей.
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Но одновременно заключать долгосрочный контракт на поставку газа Украине, как это было в 2009 году, уже не нужно. Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу", но и другим украинским компаниям. Они могут купить газ по реверсу (у европейских трейдеров, которые его поставляют по экспортным трубопроводам в обратном направлении – 24 канал), есть возможность купить у нас, это рынок,
– отметил Новак.
Он убеждает, что в таком случае цена будет рыночной.
"Для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по реверсу у посредников", – добавил Новак.
Ранее появилась информация, что пять украинских компаний уже подписали с российским "Газпромом" соглашения на поставки газа для собственных нужд. Заметим, что в Украине до сих пор запрещены прямые поставки газа из России. Запрет действует в течение 4 лет из-за российской агрессии против Украины.
Через некоторое время в российском правительстве опровергли, что "Газпром" может возобновить прямые поставки газа украинским потребителям.
Что нужно знать о переговорах относительно транзита газа
- Предварительное соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 31 декабря 2019 года.
- Ранее Россия хотела его продлить, как минимум на год, а Украина выступала за 10 лет.
- Также Кремль требовал, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже.
- 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через украинскую ГТС.
- Согласно данному соглашению, контракт стороны, вероятно, заключат на 5 лет, а объем транзита составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в течение 2021 – 2024 годов.
- Кроме того, "Нафтогаз" откажется от новых претензий и штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов, который наложил украинский Антимонопольный комитет.