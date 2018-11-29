Почему Россия превращает украинский Крым в сплошную военную базу и приведет ли это к войне

Оккупированный Россией украинский Крым превращается в сплошную военную базу оккупанта, ведь туда начали стягивать современные противокорабельные ракетные комплексы, ракетные установки противовоздушной обороны, и строить станции радио-электронной борьбы.

Кроме того, международные аналитики предполагают, что Кремль также может увеличить свое военное присутствие и в балтийской акватории под предлогом защиты строительства "Северного потока-2".

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Россия перебрасывает противокорабельные ракетные комплексы "Бал" в оккупированную Керчь. На опубликованном видео можно увидеть по меньшей мере три пусковые установки и грузовики с боекомплектом.

"Бал" способен поражать морские цели на расстоянии до 260 километров.

Россия использует варианты усиления своего военного присутствия за счет использования прежде всего ракетных вооружений, которые имеют большой радиус действия,

– сказал военный эксперт Сергей Згурец.

Кроме того, в оккупированный Джанкой переброшен четвертый зенитно-ракетный комплекс С-400, который может поразить воздушные цели в радиусе 380 километров, а в оккупированном Севастополе оккупанты начали строительство современных систем радиолокационной борьбы "Воронеж-М". Таким образом, оккупированный украинский полуостров превращается в военный плацдарм России в Черноморском регионе.

Крылатые ракеты большой дальности плюс мощная противовоздушная оборона, которая разворачивается Россией над оккупированным Крымом – это те факторы, которые на самом деле отражают стратегию российской стороны, которая связана в частности с ограничением доступа других формирований и сил в своей контролируемой зоне,

– ответил Згурец.

Но значительная милитаризация Крыма Россией – не единственная проблема, которая может постигнуть европейские страны. Западные аналитики отмечают, что следующей целью Путина может стать Балтийское море. Под предлогом защиты строительства газопровода "Северный поток-2" Россия может перебросить в Балтийскую акваторию значительные военно-морские силы.



Карта строительства "Северного потока-2"

В 2007 году в России был принят закон, который позволяет компаниям "Газпром" и "Транснефть" использовать частные подразделения безопасности и покупать оружие. В частности, самая известная российская частная военная компания "Вагнер" насчитывает более трех тысяч наемников, имеет танки и артиллерию. Хотя формально не является частью регулярных вооруженных сил РФ. И уже скоро очередные "ихтамнеты" могут появиться в территориальных водах Дании, Финляндии, Швеции и Германии.