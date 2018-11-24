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      Почему Россия устроила Голодомор и развернула агрессию против Украины: громкие заявления Порошен

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      Петр Порошенко сделал заявление относительно виновных в Голодоморе
      Петр Порошенко сделал заявление относительно виновных в Голодоморе / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответственной за Голодомор, который ударил по Украине в 1932-33 годах, является Россия, поскольку страна агрессор является правопреемницей СССР. По его словам, как и сто лет назад, в Кремле боятся свободной европейской Украины.

      Такое заявление политик сделал на мероприятии по чествованию памяти жертв Голодомора.

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      "Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемницы СССР, и это преступление не имеет срока давности", – подчеркнул гарант.

      В то же время он отметил, что "Россия снова, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю".

      "В Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины, но они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении", – добавил Порошенко.

      Напомним, ранее в МИД России отметили, что трагические события 1932-33 годов не являются геноцидом украинского народа, поскольку затронули и другие страны. Также в ведомстве Лаврова отметили, что попытки Украины представить их именно так не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, а имеют политизированный и антинаучный характер.

      Что такое Голодомор в Украине? Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Голомор был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

      КОТОРЫЙ СЛЕД ОСТАВИЛ ГОЛОДОМ В УКРАИНЕ:​
      Теги: Новости России Президент Украины Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Голодомор История Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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