Почему Россия устроила Голодомор и развернула агрессию против Украины: громкие заявления Порошен

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответственной за Голодомор, который ударил по Украине в 1932-33 годах, является Россия, поскольку страна агрессор является правопреемницей СССР. По его словам, как и сто лет назад, в Кремле боятся свободной европейской Украины.

Такое заявление политик сделал на мероприятии по чествованию памяти жертв Голодомора.

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"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемницы СССР, и это преступление не имеет срока давности", – подчеркнул гарант.

В то же время он отметил, что "Россия снова, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю".

"В Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины, но они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении", – добавил Порошенко.

Напомним, ранее в МИД России отметили, что трагические события 1932-33 годов не являются геноцидом украинского народа, поскольку затронули и другие страны. Также в ведомстве Лаврова отметили, что попытки Украины представить их именно так не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, а имеют политизированный и антинаучный характер.

Что такое Голодомор в Украине? Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Голомор был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: