Почему руководство НАТО приезжало в Украину, и когда нам рассчитывать на полноправное членство

Накануне руководство НАТО провело двухдневный визит в Украину. Это, с одной стороны, было воспринято как позитивный шаг. С другой – вызвало много вопросов. Какова роль этого визита, какой путь должна пройти Украина к полноправному членству и когда может его получить – в материале 24 канала.

Что показал визит руководства НАТО в Украину?

30–31 октября руководство НАТО находилось с официальным визитом в Украине. В его рамках была обнародована, в частности, совместная декларация Украины и Североатлантического альянса, в которой говорится и о требовании к России по возвращению оккупированных территорий. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели совместную пресс-конференцию в Киеве.

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Специалисты же разделились во взглядах относительно эффективности этого события. Так, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос в комментарии 24 каналу называет это однозначным сигналом со стороны Альянса о том, что сотрудничество с Украиной для них важно.

Я бы сказал, что мы здесь видим однозначно волю и желание НАТО сотрудничать с Украиной. И они политическим способом продемонстрировали это, проведя саммит. И все заявления генсека НАТО, в том числе и политическая поддержка, для нас должны стать знаком: надо уже начинать конкретную работу,

– пояснил эксперт.



Зеленский и Столтенберг встретились 31 октября

В то же время политический эксперт Виктор Каспрук не считает роль этого визита слишком значительной. В частности, потому что сегодня не все страны-члены НАТО готовы видеть Украину в Альянсе.

По словам эксперта, вопрос НАТО уже более 20 лет обсуждается, но кроме обещаний и констатации, что Украина еще не готова, нам ничего не говорят.

Визит руководства НАТО в Украину – это, фактически, договоренности о договаривании. Все время нам рассказывают, что двери открыты, но в таком случае должны давать шанс. Пока шанса нет,

– пояснил Каспрук в комментарии 24 каналу.

Учитывая то, что некоторые страны получили членство НАТО авансом и были не более подготовлены, чем Украина, этот факт трудно считать приятным. Эксперт добавил: "У НАТО существуют два уровня подходов: к Украине, которой все время рассказывают, что она будет членом НАТО, но неизвестно когда, и другим странам, которых очень легко приняли".

Новое украинское руководство, похоже, не собирается подавать вторую заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. И это, по словам Каспрука, означает, что на определенный период вопрос членства в Альянсе, как бы нам не говорили его руководители, находится в замороженном состоянии.

Нужна ли вторая заявка на получение ПДЧ?

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не уверен в целесообразности еще одной заявки для получения ПДЧ.

ПДЧ – это лишь механизм, который нас приближает к членству в НАТО. Мы уже 11-й год работаем на наших годовых национальных программах, которые в принципе сделаны так, как годовые национальные программы, которые выполняют страны с ПДЧ. Это – наш сигнал НАТО о том, что мы реформируемся, мы готовимся к нашему членству, как раз используя те механизмы, которые есть в ПДЧ,

– пояснил министр.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба также отметил: заявку на получение ПДЧ в НАТО Киев второй раз подавать не будет. А вопрос относительно этого плана должен быть техническим, а не политическим.

Украина исходит из того, что заявка на получение Плана действий по членству в НАТО, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается действующей. Если мы вернемся к первоисточникам, а именно к решению Бухарестского саммита, то мы прочитаем в нем, что участники саммита поддержали заявки Украины и Грузии и поручили своим министрам иностранных дел принимать дальнейшие решения о предоставлении ПДЧ,

– пояснил Кулеба.



Президент Украины и генсек НАТО провели совместную пресс-конференцию

По словам Виктора Каспрука, вторая заявка на ПДЧ нужна, поскольку это – очень важный момент фиксации желаний Украины. Но затягивание с этим вопросом также имеет определенные факторы. Прежде всего речь идет о том, что не только Западная Европа боится раздражать Москву. Но и команда нового президента также не хочет раздражать Кремль.

Здесь эти два фактора сходятся. И, к сожалению, отношение НАТО к Украине – по остаточному принципу. Потому что, если бы Украина была членом НАТО, войны с Россией просто бы не было. То есть на совести Меркель, на совести французов эта война. Потому что они любыми методами блокировали Украине путь к оборонному союзу,

– пояснил эксперт.

Зато Олег Белоколос убежден: сейчас Киев занял единственный возможный и одновременно прагматичный подход – не требовать каких-то заявлений, которые вызовут очередной раунд длительных переговоров, а делать конкретные дела в конкретных сферах. И таким образомфактически выполнить ПДЧ без возможного формального его признания.

Когда Украина станет членом НАТО?

Как заявила заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах, в Альянсе не хотят спекулировать насчет временных рамок получения Украиной Плана действий относительно членства.

Относительно плана действий по членству, я не знаю, я не могу прогнозировать будущее. Я не могу спекулировать относительно временных рамок, поскольку вы знаете, для этого нужен консенсус среди членов НАТО... Когда мы смотрим в будущее, мы должны принимать это пошагово,

– заявила Каденбах.

Разговоры о любых сроках, по словам экспертов, сейчас являются "гаданием на кофейной гуще". Ведь сегодня ситуация в мировой политике очень непредсказуема, что мы можем видеть едва ли не каждый день.

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Однако важно все же приближаться к НАТО, по крайней мере, в наиболее принципиальных вопросах. Так, по словам Олега Белоколоса, речь идет о введении ценностей, на которых базируется сегодня вся военная философия – "солдатоцентричность" (военные должны быть обеспечены всем: современным оружием, хорошей зарплатой, жильем, социальными гарантиями). Также важным является вопрос экономики: никому ни в ЕС, ни в НАТО не нужна страна со слабой экономикой.

Когда эта военная философия будет внедрена в Украине и когда это почувствуют другие государства, а они это почувствуют очень быстро, они скажут: украинцы – это уже готовая армия НАТО. Этот сигнал от военных дойдет до политиков, и уже нужно будет просто искать подходящего случая,

– отметил эксперт.

То есть многое будет зависеть от прогресса Украины в плане реформ, демократии, верховенства права, прав человека, уважения к солдату, экономики.

Важным "сдерживающим моментом является то, что Украина находится в состоянии конфликта. Поскольку тогда уже на следующий день НАТО оказывается в состоянии войны с Россией. Однако в Европе не учитывают тот момент, что Москва набирает мощности и следующими ее "целями" могут стать страны ЕС.

Виктор Каспрук называет и другие факторы:

– Украина до сих пор не сделала свой окончательный выбор: или она идет в Европу, остается сателлитом России;

– каждый следующий президент Украины начинает менять политику в отношении НАТО;

– Украина "нашпигована" российской агентурой и в НАТО понимают: если Украина будет членом Альянса, то многие из тех секретов, которые будут открыты для нее, попадут в руки Москвы.

"Несмотря на то, что я считаю – Украина должна была давно быть членом НАТО, я достаточно пессимистично к этому отношусь. Потому что если нас не хотят в НАТО, мы никоим образом не можем на это влиять. Тем более, что такой мощный тандем, как Германия и Франция, который все время подыгрывает России, категорически против украинского членства в Альянсе. И он делает, делал и, видимо, будет делать все, чтобы этот вопрос оставался в подвешенном состоянии", – добавил эксперт.

Коротко о том, что даст Украине членство в НАТО – в материале 24 канала.



Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала