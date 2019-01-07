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      Почему с похмелья возникает сильное сексуальное желание

      68 Читати новину українською
      Почему с похмелья возникает сильное сексуальное желание
      Почему с похмелья возникает сильное сексуальное желание / gazetaprojekti.com

      Иногда после веселой ночи людей беспокоит сильная головная боль, жажда. Но несмотря на это, некоторые люди могут испытывать сильное сексуальное влечение.

      Причину этого явления объяснила секс-коуч Кристина Янсон изданию Bild.

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      Когда на следующее утро после бурной ночи люди все еще навеселе, секс у них особенно удачный. Все потому, что партнеры не могут расслабиться, а вот когда у них симптомы похмелья, то этой проблемы не возникает – люди ведут себя более раскованно и эмоционально.

      Горячий секс отвлекает от недомоганий и активизирует кровообращение. Кроме того, во время секса вырабатываются гормоны счастья, а после безумной вечеринки это особенно полезно,
      – отмечает Кристина Янсон.

      via GIPHY

      Она уверяет, что секс может уменьшать болевые ощущения на почти 70%. Благодаря этому занятию, выделяется гормон окситоцин, который способствует крепкому сну. А это укрепляет иммунную систему человека.

       
      Похмелье – симптомы
      Нестерпимая головная боль пульсирующего характера;
      Сухость во рту, изжога, жажда;
      Сердцебиение, нарушение ритма сердца;
      Усиленное выделение мочи, нарушение опорожнения;
      Резкое психическое восприятие окружающей среды, дрожание конечностей и всего тела, раздражительность;
      Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;
      Депрессия, может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.

      Секс-коуч называет еще один положительный момент секса – ви хорошо сжигаете калории, которые люди набирают после праздников.

      Однако Кристина Янсон предостерегает: не стоит забывать и о средствах защиты (презервативы), иначе случайный секс может закончиться неприятными последствиями.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Секс Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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