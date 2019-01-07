Почему с похмелья возникает сильное сексуальное желание
Иногда после веселой ночи людей беспокоит сильная головная боль, жажда. Но несмотря на это, некоторые люди могут испытывать сильное сексуальное влечение.
Причину этого явления объяснила секс-коуч Кристина Янсон изданию Bild.
Читайте также: Согласие на секс: психолог объяснила, почему это нужно делать
Когда на следующее утро после бурной ночи люди все еще навеселе, секс у них особенно удачный. Все потому, что партнеры не могут расслабиться, а вот когда у них симптомы похмелья, то этой проблемы не возникает – люди ведут себя более раскованно и эмоционально.
Горячий секс отвлекает от недомоганий и активизирует кровообращение. Кроме того, во время секса вырабатываются гормоны счастья, а после безумной вечеринки это особенно полезно,
– отмечает Кристина Янсон.
Она уверяет, что секс может уменьшать болевые ощущения на почти 70%. Благодаря этому занятию, выделяется гормон окситоцин, который способствует крепкому сну. А это укрепляет иммунную систему человека.
Сухость во рту, изжога, жажда;
Сердцебиение, нарушение ритма сердца;
Усиленное выделение мочи, нарушение опорожнения;
Резкое психическое восприятие окружающей среды, дрожание конечностей и всего тела, раздражительность;
Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;
Депрессия, может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.
Секс-коуч называет еще один положительный момент секса – ви хорошо сжигаете калории, которые люди набирают после праздников.
Однако Кристина Янсон предостерегает: не стоит забывать и о средствах защиты (презервативы), иначе случайный секс может закончиться неприятными последствиями.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.