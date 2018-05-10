Почему с возрастом становится сложнее концентрировать внимание: ответ ученых

Геронтологи обнаружили процесс, что объясняет, почему в стрессовых ситуациях людям зрелого возраста труднее концентрироваться на работе, чем молодым.

Этот механизм связан с работой голубого пятна (locus coeruleus) – участка мозга, который участвует в физиологической реакции на стресс и тревогу и помогает фокусироваться на задаче. Исследование опубликовали в журнале Nature Human Behaviour.

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Участников эксперимента в возрасте от 55 до 75 лет поместили в стрессовые ситуации, во время которых они должны были отобрать наиболее четкие снимки из двух черно-белых фотографий. Похожий эксперимент ученые провели с людьми в возрасте от 18 до 34 лет.

Результаты исследования показывают, что старшие участники труднее концентрируют внимание в стрессовых ситуациях, чем более молодые участники.

МРТ-сканирование показало, что в состоянии стресса у пожилых людей наблюдается меньшая активность в голубом пятне. Ученые связали этот процесс с ослаблением этого участка. У молодых людей никакой разницы на снимках не отмечалось.

К слову, некоторые специалисты убеждены, что стакан красного вина в день не может нанести вред организму. Однако другие ученые склоняются к мысли, что красное вино вполне способно лишить человека внешней привлекательности.