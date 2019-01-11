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      Почему с возрастом время идет быстрее: ответ ученых

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      Почему в детстве время идет дольше
      Почему в детстве время идет дольше / pixabay.com

      Почему кажется, что в детстве год длился дольше? Восприятие времени субъективно и зависит от вашего возраста, рутины, часов, которые вы отводите на отдых и сон.

      Об этом сообщает Quartz со ссылкой на исследование инженера из Университета Дьюка (США) Адриана Бежана.

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      Согласно выводам ученого, восприятие времени основывается на внешних стимулах и зависит от того, что мы видим вокруг.

      "Сутки длятся 24 часа – на всех часах, наручных и настенных, и на башенных. Но физическое время не совпадает с субъективным. Ваше восприятие времени отличается от восприятия другого человека", – рассказал исследователь.

      Субъективно время зависит от того, с какой скоростью мозг обрабатывает образы – чем мы старше, тем медленнее происходят эти процессы. Поэтому, когда вы молоды и вокруг много неизведанного (стимулов извне), кажется, что время течет медленно. С возрастом "отставание" мозга создает иллюзию быстротечности времени, говорится в работе.

      Швидкість часу

      Восприятие времени зависит от того, с какой скоростью мозг обрабатывает информацию

      Ученый также связывает этот феномен с саккадами – быстрыми, согласованными движениями глаз в одном направлении. Между саккадами мозг должен успеть обработать полученную визуальную информацию. Периоды фиксации в промежутке между саккадами у детей короче, чем у взрослых. Кроме того, на эту зрительную функцию влияет хроническая усталость.

      С возрастом образуется меньше новых нейронных связей, когнитивные процессы замедляются, поэтому кажется, что окружающий мир находится в постоянной спешке. Чтобы "замедлить" внутренний ход времени, ученый рекомендует высыпаться – мозгу нужен отдых, чтобы быстро реагировать на внешние стимулы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология
      Источник: 24 Канал
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