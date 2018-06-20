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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему с выдержкой хорошее вино становится еще лучше: самые интересные детали производства вина

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Если представить себе производство вина, пожалуй, первое, что приходит на ум, это большие чаны, наполненные виноградными гроздями, и полубосые ноги, которые эти гроздья толкут. Сегодня топтание ногами в бочке с виноградом, это скорее дань традициям – технический прогресс оставил эту скучную работу машинам.

Хотя основные принципы виноделия сохранились практически неизменными еще с тех древних времен.

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Качество и вкус вина зависят прежде всего от винограда, из которого его изготавливают. А качество винограда, в свою очередь, – от погоды, почвы, и тому, как ухаживают за ним в течение всего года.

Вирощення винограду
Процесс выращивания винограда

Идеальное место для виноградников – районы с умеренным климатом: чем более спелый виноград – тем слаще будет вино. Поэтому виноградари часто оттягивают сбор урожая, насколько это возможно. Спелые грозди, как правило, срезают ножницами вручную, чтобы не повредить плоды. Собранный виноград на заводе забрасывают сначала в специальную дробилку, отделяющую ягоды от гребня, и лишь затем кладут под пресс.

Полученное сусло – так называемый муст – помещают в большие резервуары из нержавеющей стали для дальнейшей ферментации. "Нержавейка" лучше сохраняет вкус и аромат, не изменяя его.

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Под действием дрожжей сахар в соке перебродит в спирт – теперь это лишь дело времени. Ферментирование продолжается до нескольких недель. Постоянный контроль температуры во время этого процесса является особенно важным, поэтому чаны оборудованы системой терморегулирования.

Сегодня бытует миф, что в погоне за прибылями производители свое вино делают из порошка. И это не более, чем человеческие домыслы. Так называемый "сухой виноматериал" – это тот же виноградный сок, в котором сахар перебродил на спирт. Просто в таком виде его удобно транспортировать, поскольку даже минимальное количество сахара непременно привело бы к брожению, и, как следствие, разрыву герметично упакованной тары. На заводе к такому виноматериалу добавляют сладкий виноградный сок, чтобы получить полусладкое вино, или спирт – для крепленых вин.

Збір плодів винограду для виробництва вина
Сбор плодов винограда для производства вина

Некоторые также ошибочно полагают, что белое вино делают исключительно из белых сортов винограда, а красное – из темных. На самом же деле напиток получает цвет от виноградной кожицы – чем дольше вино на ней настаивают, тем насыщеннее будет его окраска. После ферментации вино несколько месяцев хранят в бочках, затем пропускают через фильтры, чтобы очистить от мелких частиц. Только после этого готовый напиток разливают в бутылки. Кстати, цветное стекло бутылок защищает от прямых солнечных лучей, которые могут повлиять на вкус вина.

Виробництво вина
Производство вина

Также важно не допустить попадания внутрь воздуха, иначе вино быстро испортится. Поэтому бутылки герметично укупоривают. Для этого с давних времен использовали пробки из пробкового дуба, растущего в Западном Средиземноморье.

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Сегодня, в эру высоких технологий, все популярнее становятся полимерные и даже металлические пробки – они прекрасно сохраняют качество вина, не пропуская ни влаги, ни воздуха. Во время хранения в вине продолжают происходить изменения на молекулярном уровне – поэтому с выдержкой хорошее вино становится еще лучше.

Теги: Новости Украины Винные традиции Алкоголь
Источник: 24 Канал
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