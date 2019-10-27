Почему самолет Ryanair без пассажиров полетел во Львов: курьезные детали

Самолет Ryanair 26 октября пустым полетел из киевского аэропорта "Борисполь" во Львов. Это произошло несмотря на то, что вылета этого самолета ждали несколько десятков пассажиров. Почему это произошло – читайте ниже.

Такая ситуация сложилась из-за плохих погодных условий и бюрократических процедур, передает Avianews.

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Самолет выполнял рейс из аэропорта "Дюссельдорф Веце" во Львов, однако из-за сильного тумана во Львове ему пришлось улететь на запасной аэродром в Борисполь.

Было два варианта: Уже в аэропорту "Борисполь" самолет с пассажирами мог переждать плохие погодные условия или же высадить пассажиров, чтобы полететь в Дюссельдорф пустым, имея возможность приземлиться во Львове в случае улучшения метеоусловий и забрать пассажиров обратного рейса Львов – Дюссельдорф в Германии.

Но поскольку не было известно, станет ли погода лучше, пилоты решили высадить пассажиров в Киеве. Они прошли паспортный контроль и это сделало невозможным их дальнейший перелет во Львов. Потому что пограничники и таможенная служба обслужили рейс, а при перелете с Киева до Львова он бы уже считался внутренним, а на это Ryanair не имеет права.

В итоге пассажиров отправили из Киева во Львов автобусами, а самолет, взлетев из Борисполя, все же приземлился во Львове, поскольку там улучшилась погода. Поэтому пассажиры поднялись на борт и отправились в Германию.