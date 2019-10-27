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      Почему самолет Ryanair без пассажиров полетел во Львов: курьезные детали

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      Самолет Ryanair без пассажиров улетел во Львов
      Самолет Ryanair без пассажиров улетел во Львов / Фото из открытых источников

      Самолет Ryanair 26 октября пустым полетел из киевского аэропорта "Борисполь" во Львов. Это произошло несмотря на то, что вылета этого самолета ждали несколько десятков пассажиров. Почему это произошло – читайте ниже.

      Такая ситуация сложилась из-за плохих погодных условий и бюрократических процедур, передает Avianews.

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      Самолет выполнял рейс из аэропорта "Дюссельдорф Веце" во Львов, однако из-за сильного тумана во Львове ему пришлось улететь на запасной аэродром в Борисполь.

      Было два варианта: Уже в аэропорту "Борисполь" самолет с пассажирами мог переждать плохие погодные условия или же высадить пассажиров, чтобы полететь в Дюссельдорф пустым, имея возможность приземлиться во Львове в случае улучшения метеоусловий и забрать пассажиров обратного рейса Львов – Дюссельдорф в Германии.

      Но поскольку не было известно, станет ли погода лучше, пилоты решили высадить пассажиров в Киеве. Они прошли паспортный контроль и это сделало невозможным их дальнейший перелет во Львов. Потому что пограничники и таможенная служба обслужили рейс, а при перелете с Киева до Львова он бы уже считался внутренним, а на это Ryanair не имеет права.

      В итоге пассажиров отправили из Киева во Львов автобусами, а самолет, взлетев из Борисполя, все же приземлился во Львове, поскольку там улучшилась погода. Поэтому пассажиры поднялись на борт и отправились в Германию.

      blog_ava
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Ryanair Новости Киева Новости Львова авиация
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