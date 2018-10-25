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      Почему съедобные цветы могут быть опасными для организма

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      Съедобные цветы могут быть очень опасными
      Съедобные цветы могут быть очень опасными / life.pravda.com.ua

      В Украине приобретает популярность добавления съедобных цветов к блюдам. Из них готовят салаты, их добавляют к мясу и даже запекают. Но гастрономическая мода может навредить здоровью.

      К съедобным относятся цветы бегонии, настурции, бархатцев, фуксии, гвоздики, виолы и другие, передает "Сегодня".

      По словам генетика Людмилы Гончарук, съедобные цветы в Украине малоизученные и питаться ими не стоит. Растения могут вызвать серьезную аллергическую реакцию.

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      Очень часто на цветок виолы есть аллергическая реакция, развивается отек слизистых. Поступление кислорода к органам и тканям нарушается, и человек получает реанимационное состояние,
      – предостерегает женщина.

      Прежде, чем готовить блюда с цветами, стоит узнать, нет ли у вас аллергии на растение. А перед приготовлением следует хорошо вымочить лепестки в воде – это уменьшит количество нитратов в растении.

      Їстівні квіти

      Съедобные цветы могут вызвать сильную аллергическую реакцию

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Аллергия
      Источник: 24 Канал
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