Почему съедобные цветы могут быть опасными для организма

В Украине приобретает популярность добавления съедобных цветов к блюдам. Из них готовят салаты, их добавляют к мясу и даже запекают. Но гастрономическая мода может навредить здоровью.

К съедобным относятся цветы бегонии, настурции, бархатцев, фуксии, гвоздики, виолы и другие, передает "Сегодня".

По словам генетика Людмилы Гончарук, съедобные цветы в Украине малоизученные и питаться ими не стоит. Растения могут вызвать серьезную аллергическую реакцию.

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Очень часто на цветок виолы есть аллергическая реакция, развивается отек слизистых. Поступление кислорода к органам и тканям нарушается, и человек получает реанимационное состояние,

– предостерегает женщина.

Прежде, чем готовить блюда с цветами, стоит узнать, нет ли у вас аллергии на растение. А перед приготовлением следует хорошо вымочить лепестки в воде – это уменьшит количество нитратов в растении.

Съедобные цветы могут вызвать сильную аллергическую реакцию

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