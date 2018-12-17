Почему селяне чаще умирают от рака

Проживание в сельской местности снижает шансы пациентов с раком на выживание. Исследование показало, что жители поселков и сел хуже справляются с опухолями, поскольку они изолированы от центров лечения.

Ученые из Университета Абердина провели метанализ 39 исследований по всему миру для того, чтобы оценить, как место проживания пациентов влияет на вероятность успехов в борьбе с раком.

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В 30 из 39 исследованиях отмечены существенные преимущества жителей городов над жителями сел. Примерно каждый пятый человек на нашей планете сегодня живет в сельской местности, хотя в Украине это число немного меньше. Наблюдения показывают, что жители сел со значительной задержкой обращаются за помощью к врачам, они делают это уже после того, как их симптомы становятся более серьезными. Вполне возможно, что это связано с характером сельской работы и с определенными обязательствами, которые они имеют.



Селяне чаще умирают от рака, позже обращаются за помощью

Исследование продемонстрировало, что после установления онкологического диагноза и начала лечения, шансы тех, кто проживают в сельской местности победить болезнь снижаются, в сравнении с теми, кто проживает в городах.

В целом, это снижение составляет 5%. Авторы исследования объясняет данный феномен тем, что люди в селах и небольших населенных пунктах проживают далеко от медицинских центров, которые оказывают им помощь - они обращаются за ней с некоторым опозданием.

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