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      Почему селяне чаще умирают от рака

      204 Читати новину українською
      Люди в селах чаще умирают от рака, из-за позднего обращения к врачам
      Люди в селах чаще умирают от рака, из-за позднего обращения к врачам / shark-er.livejournal.com

      Проживание в сельской местности снижает шансы пациентов с раком на выживание. Исследование показало, что жители поселков и сел хуже справляются с опухолями, поскольку они изолированы от центров лечения.

      Ученые из Университета Абердина провели метанализ 39 исследований по всему миру для того, чтобы оценить, как место проживания пациентов влияет на вероятность успехов в борьбе с раком.

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      В 30 из 39 исследованиях отмечены существенные преимущества жителей городов над жителями сел. Примерно каждый пятый человек на нашей планете сегодня живет в сельской местности, хотя в Украине это число немного меньше. Наблюдения показывают, что жители сел со значительной задержкой обращаются за помощью к врачам, они делают это уже после того, как их симптомы становятся более серьезными. Вполне возможно, что это связано с характером сельской работы и с определенными обязательствами, которые они имеют.

      Селяни частіше помирають від раку, бо пізніше звертаються за допомогою
      Селяне чаще умирают от рака, позже обращаются за помощью

      Исследование продемонстрировало, что после установления онкологического диагноза и начала лечения, шансы тех, кто проживают в сельской местности победить болезнь снижаются, в сравнении с теми, кто проживает в городах.

      В целом, это снижение составляет 5%. Авторы исследования объясняет данный феномен тем, что люди в селах и небольших населенных пунктах проживают далеко от медицинских центров, которые оказывают им помощь - они обращаются за ней с некоторым опозданием.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Здоровая жизнь Медицина Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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