Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование

Город Киев находится на 13 месте из 400-рехста по уровню трафика. И эта ситуация из года в год ухудшается. Потому что машин в Киеве становится все больше, а дороги остаются такими же, или вообще исчезают. Так и было с Шулявкой, которую закрыли на ремонт. Именно поэтому город как никогда нуждается в эффективных транспортных развязках. В частности, и развязках на Шулявке.

На конец сентября должно было бы проходить обустройство дорожной одежды путепровода. Там сейчас должны были бы класть асфальт, но пока и моста не видно.

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Шулявский мост частично обвалился в феврале 2017 года. Через год коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" объявило торги на реконструкцию Шулявской развязки. Цена тендера – 598 миллионов. Победила компания – "Северо-украинский строительный альянс", которая принадлежит экс-нардепу Максиму Микитасю.



Максим Микитась / Ракурс

В начале июля 2018 года Кличко утвердил проект развязки. И понеслось. Только в течение 2018 года "Северо-украинский строительный альянс" получил более 200 миллионов гривен аванса. А работы еще даже не начинались. Фактически, работать на объекте строители начали только в марте 2019-го года.

Строители просили все новые и новые авансы, и город исправно платил. По состоянию на октябрь 2019 работы по тендеру были оплачены почти на 100 %, а моста еще и в помине не было. То есть получается, что им разрешили получить все 600 миллионов авансом, и они их получили. И хотя деньги были заплачены вперед, работникам задолжали по зарплатам. Да и строительство явно было не на финальной стадии.



Строительство Шулявского моста

Историю Шулявки хорошо знает Илья Сагайдак. Когда путепровод частично обрушился в 2017-м году, именно Сагайдак стал козлом отпущения, – за обвал его уволили с должности заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры. И вот теперь Сагайдак, получив сатисфакцию, уверенно утверждает – аванс был преступлением.

Кроме того, во время торгов организаторы чрезвычайно спешили. Так считает инженер Виктор Петрук, который разработал один из альтернативных проектов реконструкции транспортного узла на Шулявке. Петрук предлагал так называемую скоростную трехуровневую развязку и рассчитал экономический эффект – 256 миллионов в год.

Отметим, что в Греции один потерянный в пробках час стоит 47 евро, в Германии – 280 евро. Но для Украины инженер Петрук вычислил скромную цифру в 2 евро. Ведь когда вы тратите время в дороге, вы не работаете, не смогли посидеть в кафе или зайти в магазин, а значит деньги не ходили в экономике. Чем больше пробок, тем больше денег они забирают.

Финалистами Шулявского тендера были ООО "Спецстрой-плюс" и ООО "Северо-украинский строительный альянс". Обе входят в корпорацию "Укрбуд". Антимонопольный комитет доказал, что конторы действовали в сговоре. Поскольку эти компании:

находятся по одному адресу; используют одинаковый IP-адрес и общие средства связи; оказывали финансовую помощь друг другу; синхронно действовали во времени.

"Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс" оштрафовали на 56 миллионов гривен каждую. Итого – 112 миллионов только по этому объекту.

До недавнего времени "Укрбуд" контролировал экс-нардеп Максим Микитась. Он знаменит тем, что летал одним частным самолетом с мэром Киева Виталием Кличко.

Шулявский подрядчик входит в корпорацию "Укрбуд", но непосредственным его владельцем – собственником "Северо-украинского строительного альянса" является Андрей Якусевич. Во времена депутатства Максима Микитася, Якусевич работал его помощником.



Андрей Якусевич

И вот компания из орбиты нардепа получила почти полную подписку строительства на Шулявке, а мост далеко не на финальной стадии. Так куда делись деньги?

На этот вопрос к "Северо-строительному альянсу". Сначала мы пытались найти ответы в компании по юридическому адресу – строительный альянс в другой части Киева, тут же структуры "Укрбуда". Однако перед журналистами 24 канала закрыли дверь. Но есть одна интересная контора, которая расположена этажом ниже. Оказалось, что именно эта контора и разыграла с альянсом тендер на строительство Шулявки.

Максима Микитася, бывшего владельца "Укрбуда", подозревают в организации схемы для завладения имуществом Нацгвардии. Андрей Якусевич – еще одно знакомое имя в этом деле, он также подозреваемый, и он до сих пор является владельцем "Северо-украинского строительного альянса". Прокуроры насчитали 82 миллиона убытков.

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Микитась отмечает, что не имеет сейчас отношения к "Укрбуду". По данным аналитической системы, новыми владельцами компании "Укрбуд девелопмент" являются неизвестные ранее бизнесмены Евгений Дикин и Василий Полевой. Но директором компании остался Олег Майборода, – как и раньше. По утверждениям Микитася в суде, процесс передачи начался еще полгода назад. Но что произошло с деньгами на шулявскую развязку – он объяснить не может.

Высший антикоррупционный суд определил для Микитася залог в 5,5 миллионов гривен и обязал носить электронный браслет.

В октябре на сайте КГГА появилось распоряжение, которым утверждена новая смета на Шулявку в размере более чем миллиард гривен. То есть цена Шулявки по сравнению со стоимостью тендера выросла уже на 400 миллионов. И это при том, что до сих пор стоит цех завода "Большевик". И самого моста тоже еще нет.



Виталий Кличко

По данным журналистов, 400 миллионов получит тот же подрядчик. Потому что правительство, как мы помним, согласовало 100% оплату. Документ подписал Кличко, как глава КГГА. Дело в том, что увольнение согласовало лишь правительство, а вот президент еще не издал указ об увольнении Кличко. Поэтому по состоянию на дату подписи документа Кличко еще пользуется полномочиями и подписывает смету уже на миллиард.