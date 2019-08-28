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      Почему скандальный судья Вовк до сих пор на свободе: объяснение Горбатюка

      Вот оно как 17 Читати новину українською

      Почему председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и другим судьям, которые накануне получили подозрения от ГПУ, до сих пор не избрали меры пресечения – в программе "Он воно як" с Алисой Юрченко рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

      Отметим, что в начале августа председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

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      Кроме него, подозрения получили судьи Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко.

      Согласно повесткам, обвинения по подозрению касаются:

      • вмешательство в работу ВККС;
      • превышения власти;
      • мошенничества;
      • служебного подлога и халатности;
      • незаконного препятствования митингам;
      • вынесения заведомо неправосудных решений;
      • предложения или предоставления взятки;
      • вмешательство в работу автоматического документооборота суда.

      В чем обвиняют Павла Вовка
      НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном админсуде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей.

      Цель этих действий – избегание обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.
      Руководству Окружного админсуда и 4 его судьям подготовлены подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.

      – Следует отметить, что я возглавляю управление специальных расследований ГПУ. То есть следственное подразделение, котоое не имеет полномочий расследовать новые эпизоды, если это – отдельный эпизод. Эти преступления мы обнаружили в ходе расследований старых.

      – На то время мы проводили следственные действия. После того, как трем представителям ОАСК и судьи из Одессы было сообщено о подозрении, уголовное производство было выделено в отдельное. Соответственно, мы уже не имеем там полномочий. Поэтому сказать, почему оно движется медленно, я не могу. Но я не вижу там как-то существенного торможения.

      Павло Вовк
      Павел Вовк

      – Дело о подозрении, в частности, Павлу Вовку – в производстве в СБУ Черниговской области. Почему? Во время расследований преступлений Майдана, связанных с судьями, следователями и прокурорами, мы сталкивались с противодействием.

      Во многих случаях информация сливалась. По нашему мнению, безосновательно не предоставлялись разрешения на изъятие как региональных документов, так и доступа к автоматизированной системе.

      – Фактически происходила неэффективность досудебного расследования, которую нельзя было решить в Киеве. Поэтому заместитель генпрокурора определил расследование в Черниговскую область. Сначала это был следственный отдел прокуратуры Черниговщины. И через изменения законодательства этот отдел ликвидировали, поэтому мы стали сотрудничать уже с управлением СБУ.

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      – Здесь есть нюанс уголовно-процессуального законодательства. Прокурор определяет подследственность не уголовного производства, а уголовного правонарушения. То есть по состоянию на сегодня уголовные правонарушения о совершении преступлений в системе ОАСК – за следователями СБУ в Черниговской области. Пока оно не изменено, даже если отделяется в отдельное производство, оно с ними и остается.

      Сергій Горбатюк

      Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк

      – Почему дело не передается в ГБР? Потому что в нем фигурируют данные, свидетельствующие о взаимосвязях с руководством ГБР. Поэтому для объективности и беспристрастности оно остается сейчас у следствия СБУ. А прокуроры ГРПУ осуществляют надзор. Это наши коллеги, с которыми мы работали в течение пяти лет.

      – Я согласен, что должно быть избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Надеюсь, что оно так и будет. Единственная задержка в настоящее время происходит в том, что решения принимает новое руководство. Эти производства курирует заместитель генпрокурора Сергей Кизь.

      Заметим, что ранее руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко сообщал, что прокуратура будет просить суд избрать для Вовка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

      Они пошли таким путем, что сначала обращаются с ходатайством об отстранении от должности. Следующим должен быть вопрос об избрании меры пресечения. Я бы сделал наоборот. Ну, пошли быстрым путем. Посмотрим, чем оно закончится.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины СБУ Окружной административный суд Киева Расследования ГПУ Новости Киева Судьи Вот оно как
      Источник: 24 канал
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