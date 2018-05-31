Почему слезятся глаза: основные причины

Часто слезятся глаза у эмоциональных людей, специалисты убеждают, что это естественная реакция организма. Однако бывает, что слезы текут не только от влияния психологических факторов.

Однако слезиться глаза могут без видимой причины, пишет Optic Club.

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Органы зрения с помощью слезного вещества пытаются увлажнить глаза, если в помещении пересушенный воздух.

Глаза могут слезиться, если человек неправильно носит контакте линзы, а также неправильно ухаживает за ними. Аллергические реакции могут возникать, если есть возбудитель и только в определенные времена года.

Один из возбудителей слезоточивости – косметика. Ее частицы попадают в глаза. С помощью слез организм пытается очистить орган зрения.

Одна из вероятных причин – дефицит витаминов группы B и калия. Повышенная слезоточивость может возникать из-за воспалительных заболеваний слизистой и глаз.

К слову, даже если человек долго носит контактные линзы, то это не значит, что он все делает правильно. Однако некоторые ошибки могут существенно ухудшить здоровье глаз.