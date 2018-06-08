Почему слишком долгий сон – опасен для здоровья

Японские ученые обнаружили, что слишком короткий или слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет.

Выводы ученых опубликовании на портале EurekAlert !.

Масштабное исследование длилось 10 лет, в нем приняли участие 1517 человек.

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За это время у 294 добровольцев развилось слабоумие, а 282 умерли. Показатели заболеваемости деменцией и смертности, рассчитанные с учетом возраста и пола, были выше у тех, кто спал меньше пяти часов или больше 10 часов в сутки, в сравнении с теми, кто спал 5-6, 9 часов.

Ранее американские ученые выяснили, что всего пару бессонных ночей могут сбить внутренние часы более ста различных белков, включая соединения, связанные с обменом веществ и содержанием сахара в крови.