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Почему солнцезащитные кремы нужно использовать в течение всего года

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Почему солнцезащитные кремы нужно использовать в течение всего года
Почему солнцезащитные кремы нужно использовать в течение всего года / vidomosti-ua.com

Ультрафиолетовое излучение активно даже в пасмурную погоду – до 80% достигают поверхности Земли. Этого достаточно, чтобы вызвать солнечный ожог у владельцев белоснежного типа кожи.

УФ-лучи могут отражаться от облаков, воды, снега, песка, травы и металла, увеличивая силу своего воздействия, передает Lifehacker.

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Стекло задерживает лучи типа Б, но излучение А-типа проникают даже через окна домов и машин. В местах, расположенных ближе к экватору, влияние солнечных лучей на кожу увеличивается, ведь они падают под прямым углом.

Обличчя далекобійника, який перевозив вантажі протягом 28 років

Результат 28-летнего влияния на кожу ультрафиолетовых лучей типа А через окно автомобиля

Солнечные лучи способствуют старению кожи – они разрушают эластин и коллаген (белки, которые отвечают за тонус кожи).

Независимо от поры года, УФ-лучи могут вызвать рак кожи (базальноклеточной карциномы, эпидермоидной карциномы и меланомы). То же самое касается и загара в солярии.

Поэтому даже зимой и в облачную погоду следует пользоваться солнцезащитным кремом хотя бы тогда, когда вы находитесь на улице.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Красота Советы
Источник: 24 Канал
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