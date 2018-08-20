Почему спать в контактных линзах очень опасно

Специалисты рекомендуют перестать спать с контактными линзами в глазах, ведь такая привычка может привести к появлению дыр в роговице и полной слепоте.

Тревогу бьют исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США, и не зря, ведь только здесь контактные линзы носят 45 миллионов человек, передает Ukrhealth.

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Часто люди приходят настолько уставшие с работы, что забывают достать из глаз контактные линзы. Но не стоит пренебрегать такой короткой и простой процедурой, ведь это может "стоить" вам зрения.

Контактные линзы очень удобны, особенно для людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Контактные линзы помогают человеку не перенапрягать глаза для того, чтобы лучше видеть.

Но глаза – очень деликатный орган, которому нужен правильный баланс кислорода, жидкостей и снабжение питательными веществами.

Ученые доказали, что сон в контактных линзах в 8 раз увеличивает риск инфекций глаз, которые могут перманентно испортить зрение. Без достаточного количества кислорода глаза уязвимы перед инфекциями и бактериями кожи или полости рта.

И если не снимать линзы на ночь глаз не получает достаточно кислорода и на роговице начинают образовываться небольшие дырочки, куда проникает опасная инфекция, которая может привести даже к потере зрения. Поэтому берегите глаза и не ложитесь спать в линзах.

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