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      Почему спецслужбы не обращают внимания на российские корабли на территории Украины

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      Российский корабль
      Российский корабль / Фото из открытых источников

      Российский регистр судоходства попал под украинские санкции за деятельность в оккупированном Крыму, но как видим, это не мешает ему сотрудничать с украинскими предприятиями.

      Об этом в своем блоге "ЦРУ.За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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      По ее словам, российские корабли из оккупированной Керчи беспрепятственно пришли в украинские порты. Абсолютно незамеченными.

      Наши журналистские запросы в СБУ остались без ответов, даже больше – в Службе безопасности пообещали проверить эту информацию, потому что такие факты им неизвестны. А пограничная служба со своей стороны сняла ответственность, потому что именно те суда, о которых шла речь в программе – в так называемом черном списке от СНБО не находятся,
      – отметила Мартынюк.

      "Поэтому у пограничников нет полномочий их заворачивать. Наши спецслужбы не отслеживают суда-нарушители и не обращают внимания на украинские судоремонтные заводы, которые с открытыми объятиями принимают их у себя", – сказала журналистка.

      Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром " за 30 ноября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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