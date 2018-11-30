Почему спецслужбы не обращают внимания на российские корабли на территории Украины

Российский регистр судоходства попал под украинские санкции за деятельность в оккупированном Крыму, но как видим, это не мешает ему сотрудничать с украинскими предприятиями.

Об этом в своем блоге "ЦРУ.За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, российские корабли из оккупированной Керчи беспрепятственно пришли в украинские порты. Абсолютно незамеченными.

Наши журналистские запросы в СБУ остались без ответов, даже больше – в Службе безопасности пообещали проверить эту информацию, потому что такие факты им неизвестны. А пограничная служба со своей стороны сняла ответственность, потому что именно те суда, о которых шла речь в программе – в так называемом черном списке от СНБО не находятся,

– отметила Мартынюк.

"Поэтому у пограничников нет полномочий их заворачивать. Наши спецслужбы не отслеживают суда-нарушители и не обращают внимания на украинские судоремонтные заводы, которые с открытыми объятиями принимают их у себя", – сказала журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром " за 30 ноября 2018 года