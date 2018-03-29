Почему списки дел не помогают: объяснение экспертов

Многие люди создают списки дел, чтобы больше успевать. Но, как оказалось, такой подход не является эффективным.

Почему списки дел неэффективны

Парадокс выбора

Огромные списки дел сбивают с толку, мы не знаем, за что браться. Психолог Барри Шварц и психоэкономист Шина Айенгар выяснили, что чем меньше у нас вариантов выбора, тем проще начать действовать.

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Разная сложность задач

В одном списке могут быть задачи, которые легко выполнить за три минуты, другие заберут у вас час. Скорее всего, вы будете работать над теми пунктами, которые не займут у вас много времени. Ваш список заметно уменьшится, но важные задачи так и останутся нерешенными.

Минимум информации

Вы не можете определить, сколько времени и сил вы потратите на поставленные задачи. А это очень важный показатель, без которого сложно выстроить эффективный план.

Как улучшить производительность

1. Собственный календарь

Автор книг о тайм-менеджменте и основатель образовательной платформы LEADx.org Кевин Круз опросил миллиардеров, олимпийских чемпионов и предпринимателей и выяснил, что никто из них не пользуется спискам, но все они "живут в календаре".

2. Правило двух минут

Блогер Джеймс Клир рекомендует воспользоваться "правилом двух минут". Если у вас появилось какое-то задание, на выполнение которого уйдет меньше двух минут, не надо никуда это записывать, просто сделайте это.

3. Производите привычки

Если планировать все в календаре, вы можете пропускать незначительные вещи, такие как уборка дома и поход за продуктами. Приоритетные задачи теряются среди множества второстепенных. Чтобы такого не происходило, надо выработать привычки. Ходите за покупками в определенные дни и чистите почтовый ящик в конце рабочего дня.