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      Почему стевия стала таким популярным заменителем сахара и какая от нее польза

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      Стевия как заменитель сахара: какая от нее польза
      Стевия как заменитель сахара: какая от нее польза / Соцсети

      Аналоги сахара начали широко использоваться в 90-х годах прошлого века и не утратили свою популярность до сих пор. Подавно сейчас много сахарозаменителей и подсластителей применяется и в пищевой промышленности, и в фармацевтике, и в диетологии.

      Как пишет на своей странице в Facebook диетолог Светлана Фус, аналоги сахара используют, как правило, чтобы удовлетворить потребность в сладком, подслащая блюда и напитки, а пользуются они популярностью в основном среди диабетиков и тех людей, кто стремится похудеть.

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      По ее словам, сегодня достаточно популярным в такой роли (природный подсластитель) стало растение стевия (медовая трава). В частности, ее как замену сахара одобрили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

      Это растение синтезирует стевиозид – гликозид, это вещество, которое придает листьям и стеблям сладкий вкус. Высушенное растение является слаще, чем сахар в 20 раз, а выделенный из него и концентрированный стевиозид – в 300 раз. Она практически не содержит калории. В зеленых листьях стевии содержится всего 18 килокалорий, а в экстракте стевии нет калорий,
      – отмечает специалист.

      Стевія, рослина, користь, замінник цукру, дієтологія
      Что такое стевия и почему ее используют как заменитель сахара

      В то же время Светлана Фус заметила, что стевию можно добавлять к готовым блюдам или использовать во время приготовления пищи.

      "Стевия безопасна, допускается ее употребление в детских продуктах. Она может стать здоровой альтернативой столовому сахару, но только если употреблять ее в меру. Даже самое полезное вещество в избыточном количестве может причинить неприятности организму. Следует помнить: использовать стевию во время диабета безопасно, но это никак не лечение болезни, она – не лечебное средство", – убеждает диетолог.

      Кроме того, подчеркнула Светлана Фус, важно также понимать, что подсластители или заменители сахара не избавят вас от влечения к сладкому, а даже могут повысить его.

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      "Испытывая наслаждение, но не получив глюкозу, организм испытывает углеводное голодание, в ответ – заметно повышается аппетит. В результате "добираются" калории другими продуктами. Поэтому просто подсластителями или заменителями сахара проблему сброса лишнего веса не решить", – подытожила она.

      К слову ранее Светлана Фус отмечала, что половина всех сахаров поступает в наш организм вместе с напитками, следовательно их частое употребление может вызвать появление лишнего веса и проблемы со здоровьем.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

       
      Теги: LifeStyle Здоровье Ожирение Диеты Здоровое питание Здоровая жизнь
      Источник: 24 канал
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