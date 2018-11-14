Почему стевия стала таким популярным заменителем сахара и какая от нее польза

Аналоги сахара начали широко использоваться в 90-х годах прошлого века и не утратили свою популярность до сих пор. Подавно сейчас много сахарозаменителей и подсластителей применяется и в пищевой промышленности, и в фармацевтике, и в диетологии.

Как пишет на своей странице в Facebook диетолог Светлана Фус, аналоги сахара используют, как правило, чтобы удовлетворить потребность в сладком, подслащая блюда и напитки, а пользуются они популярностью в основном среди диабетиков и тех людей, кто стремится похудеть.

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По ее словам, сегодня достаточно популярным в такой роли (природный подсластитель) стало растение стевия (медовая трава). В частности, ее как замену сахара одобрили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Это растение синтезирует стевиозид – гликозид, это вещество, которое придает листьям и стеблям сладкий вкус. Высушенное растение является слаще, чем сахар в 20 раз, а выделенный из него и концентрированный стевиозид – в 300 раз. Она практически не содержит калории. В зеленых листьях стевии содержится всего 18 килокалорий, а в экстракте стевии нет калорий,

– отмечает специалист.



Что такое стевия и почему ее используют как заменитель сахара

В то же время Светлана Фус заметила, что стевию можно добавлять к готовым блюдам или использовать во время приготовления пищи.

"Стевия безопасна, допускается ее употребление в детских продуктах. Она может стать здоровой альтернативой столовому сахару, но только если употреблять ее в меру. Даже самое полезное вещество в избыточном количестве может причинить неприятности организму. Следует помнить: использовать стевию во время диабета безопасно, но это никак не лечение болезни, она – не лечебное средство", – убеждает диетолог.

Кроме того, подчеркнула Светлана Фус, важно также понимать, что подсластители или заменители сахара не избавят вас от влечения к сладкому, а даже могут повысить его.

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"Испытывая наслаждение, но не получив глюкозу, организм испытывает углеводное голодание, в ответ – заметно повышается аппетит. В результате "добираются" калории другими продуктами. Поэтому просто подсластителями или заменителями сахара проблему сброса лишнего веса не решить", – подытожила она.

К слову ранее Светлана Фус отмечала, что половина всех сахаров поступает в наш организм вместе с напитками, следовательно их частое употребление может вызвать появление лишнего веса и проблемы со здоровьем.

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