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Почему стоит есть морскую капусту: объяснение медиков

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Морская капуста
Морская капуста

Многие люди не любят есть ламинарию, или морскую капусту. Однако этот продукт имеет удивительные свойства, которые помогут избавиться от токсинов.

По словам диетологов, морская капуста относится к низкокалорийным продуктам, которые не могут навредить фигуре. Более того, ламинария помогает ускорить обмен веществ. Также она активирует ферменты, необходимые для пищеварения и налаживания работы кишечника и печени. Если ежедневно употреблять 50 грамм морской капусты, то человек может навсегда забыть о лишнем весе.

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Уникальные свойства ламинарии на этом не заканчиваются. Врачи утверждают, что морская капуста может очищать организм от токсинов, солей и лишней воды. Кроме этого она обогащает организм белками, уникальными микроэлементами и витаминами. В частности, ламинария – один из продуктов, который содержит большое количество йода, что влияет на состояние ногтей, волос и кожи.

Морская капуста полезна для здоровья

Последним аргументом экспертов в пользу морской капусты является то, что продукт защищает от заболеваний щитовидной железы. Следовательно ламинария может спасти от недуга.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: Healthy style
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