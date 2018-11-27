Почему стоит ходить босиком: ответ врачей

Ходьба босиком помогает в развитии двух сенсорных систем – проприоцептивной и вестибулярной.

Об этом рассказал Касе Флегал, член Международной ассоциации педиатрии, передает homemaking.

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Когда мы носим обувь – нервные окончания на наших ногах не стимулируются. В то время как ходьба босиком помогает стимулировать мозговые центры.

Доктор рекомендует разрешать детям ходить босиком не только по полу, но и по земле и траве. Конечно, не в холодное время года. Взрослые могут таким же способом стимулировать сенсорные системы организма.



Детям полезно ходить босиком

"В результате вы дадите ребенку отличную платформу для развития мозговых центров, отвечающих за эмоциональный контроль, решение проблем, язык, социальные навыки и самоуверенность", – отметила врач.

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