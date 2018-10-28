Почему стоит начать заниматься йогой: объяснение от Ульяны Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о пользе от йоги не только для физического, но и для психического здоровья человека.

Как отметила руководительница Минздрава в своем Facebook, йога является отличным вариантом физической активности, которая помогает держать тело и ум в тонусе.

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Такая активность, по словам Супрун, имеет много преимуществ для психического здоровья.

Преимущества от занятий йогой:

Помогает бороться со стрессом Помогает бороться с болью в спине Улучшает качество сна Улучшает сердечно-сосудистую систему Поощряет более сбалансировано питаться Улучшает баланс и координацию

В качестве доказательства, Ульяна Супрун приводит несколько профессиональных исследований.

Это хороший выбор для занятий физической активностью, который помогает повысить выносливость, укрепить кости и мышцы и стать более гибкими и подвижными,

– подытожила руководительница МОЗ.

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