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      Почему стоит начать заниматься йогой: объяснение от Ульяны Супрун

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      Польза от йоги для тела и души
      Польза от йоги для тела и души / Getty images

      Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о пользе от йоги не только для физического, но и для психического здоровья человека.

      Как отметила руководительница Минздрава в своем Facebook, йога является отличным вариантом физической активности, которая помогает держать тело и ум в тонусе.

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      Такая активность, по словам Супрун, имеет много преимуществ для психического здоровья.

      Преимущества от занятий йогой:

      1. Помогает бороться со стрессом
      2. Помогает бороться с болью в спине
      3. Улучшает качество сна
      4. Улучшает сердечно-сосудистую систему
      5. Поощряет более сбалансировано питаться
      6. Улучшает баланс и координацию

      В качестве доказательства, Ульяна Супрун приводит несколько профессиональных исследований.

      Это хороший выбор для занятий физической активностью, который помогает повысить выносливость, укрепить кости и мышцы и стать более гибкими и подвижными,
      – подытожила руководительница МОЗ.

       

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      Теги: Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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