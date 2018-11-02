Почему стоит носить защитную маску во время простуды: объяснение врача

Во время болезни гриппом или простудой врачи настоятельно рекомендуют носить хирургические маски, ведь они помогут уберечь от заражения вирусом окружающих.

Об этом рассказал семейный врач амбулатории Центра первичной медико-социальной помощи № 1 Святошинского района Киева Сергей Елшанский, передают "Факты".

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Маску следует менять каждые два-три часа. Если этого не делать, то вам придется дышать микробами, которые в ней накопились,

– отметил он.

Кроме того, медик посоветовал людям с простудой, по возможности избегать многолюдных мест.

"Вы делитесь своим вирусом с людьми, и кто-то в толпе может и вас "познакомить" со своим микробом. А такая перекрестная инфекция увеличит риск осложнений, ведь иммунитет уже снижен", – подчеркнул Елшанский.

Также, врач рассказал, что если во время болезни нет возможности лечиться дома, а нужно ходить на работу, то она продлится дольше и существует риск осложнений.

"Но если вы вынуждены идти на работу, следите за температурой тела: она не должна превышать 38 градусов. Избегайте переохлаждения, перепадов температуры воздуха – не выскакивайте на улицу в легкой одежде. Чаще мойте руки с мылом. Не забывайте много пить", – добавил он.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что ношение хирургических масок не убережет здоровых людей от заражения во время сезона заболеваний гриппом. По ее словам, следует использовать респираторы, поскольку тогда происходит фильтрация мелких частиц, которые попадают в воздух и могут там оставаться длительное время.

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