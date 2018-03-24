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Почему стоит ограничить соль в рационе и как это сделать

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Потребление соли
Потребление соли

Ежедневно с готовой пищей мы употребляем много соли, часто не замечая этого. Максимальная дневная норма - 5 грамм. Поэтому надо есть меньше соли и перейти на более здоровый рацион.

Почему надо есть меньше соли

Чрезмерное потребление соли – более 5 грамм в сутки – ассоциированное с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, преимущественно связанных с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью. Существенное ограничение употребления соли и продуктов с большим количеством добавленной соли помогает эффективно лечить патологию сердечно-сосудистой системы и почек.

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Сколько соли можно есть в день

Рекомендуемая дневная норма потребления соли – 5 грамм в день. Это около одной чайной ложки. Рекомендуется потреблять только йодированную соль, поскольку у многих украинцев сейчас наблюдается умеренный дефицит йода.

Как ограничить количество соли в рационе

Исследования показывают, что более 70% соли мы потребляем в составе технологически обработанных продуктов. То есть ежедневно с готовой пищей мы употребляем большое количество соли, часто не замечая этого.

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Чтобы контролировать количество соли и сохранить свое здоровье, во-первых, ограничьте потребление таких продуктов как хлеб, технологически обработанные мясные и рыбные продукты, соленый сыр, соленые овощи и готовые соусы. Во-вторых, читайте этикетки продукта: если соль находится в начале списка ингредиентов, то это означает ее избыточное содержание. В Минздраве советуют не есть такие продукты.

В-третьих, контролируйте количество соли в процессе приготовления блюд. Это прежде всего касается домашних соусов, консервации и т.п., а традиционные продукты с высоким содержанием соли максимально заменяйте альтернативными, более полезными продуктами.

Теги: Здоровье Здоровое питание LifeStyle Министерство здравоохранения Украины
Источник: МОЗ
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